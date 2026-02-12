Türkischer SV Düren peilt Aufstieg an: Ex-Profis, Nachwuchs und viel „Wir-Gefühl“

Blicken optimistisch in die Zukunft (von links): TSV-Vorsitzender Turan Maden, Trainer Yunus Kocak und Mustafa Ertekin, zweiter Vorsitzender des Clubs. – Foto: Lars Brepols

Der TSV geht als souveräner Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga in die Rückrunde. Der Verein mit Wurzeln in der türkischen Community hat seinen Kader namhaft verstärkt, baut die Jugendarbeit aus und formuliert klare sportliche Ziele – bis hin zur Mittelrheinliga.

In der Rückrunde sind sie die Gejagten: Die Akteure des Türkischen SV Düren führen die Tabelle der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei, souverän an. Der Aufstieg in die Landesliga soll in dieser Spielzeit Wirklichkeit werden, das unterstreichen die Verantwortlichen unisono. Für die Ende Februar beginnende zweite Saisonhälfte hat der 1969 gegründete Club den Kader noch einmal nachjustiert. TSV-Trainer Yunus Kocak will so den Konkurrenzdruck weiter verschärfen.

Der heutige Vereinsname lautet SG Türkischer SV Düren 1969/84 – eine Spielgemeinschaft, die aus zwei Vereinen hervorging. Der Türkische SV 1969 Düren wurde 1969 von türkischen Migranten gegründet. 2004 fusionierte er mit dem Vereinigten Türkischen Sportverein Düren 1984. Ziel der Zusammenführung sei es gewesen, „gemeinsam erfolgreicher zu sein“, berichtet Mustafa Ertekin, der zweite Vorsitzende.

Der Ursprungsverein Türkischer SV 1969 Düren trug zunächst seine Heimspiele in Birkesdorf aus, wie der Vorsitzende Turan Maden berichtet. „Der Türkische SV war früher immer nur Untermieter“, ergänzt Ertekin. Das hat sich inzwischen geändert. Vor rund anderthalb Jahren hat der Verein eine dauerhafte Heimat an der Veldener Straße gefunden.

Der TSV Düren hat die Anlage komplett übernommen, auch der Rasenplatz soll im Frühjahr auf Vordermann gebracht werden. Eine ursprünglich angedachte Fusion mit dem dort beheimateten Dürener Spielverein ist nach Angaben Ertekins kein Thema mehr: „Den Verein gibt es aufgrund fehlender Mitglieder nicht mehr.“

Sorgen bereitet dem Club weiterhin der umgewandelte Aschenplatz. „Wir sind mit dem Kunstrasenbauer vor Gericht. Es wurden gravierende Fehler gemacht“, erklärt Ertekin – und lobt gleichzeitig die Unterstützung durch die Stadt Düren.

Wie viele Mannschaften stellt der Türkische SV Düren in dieser Saison?

Neben der ersten Mannschaft gibt es eine zweite Mannschaft in der Kreisliga B. Darüber hinaus forciert der Verein den Ausbau der Jugendabteilung. Zwei E-Junioren-Teams gehen in dieser Saison an den Start. „Für die nächste Saison planen wir mit weiteren 60 Jugendspielern. In Zukunft wollen wir hier leistungsorientiert arbeiten“, betont der zweite Vorsitzende. Trainer Kocak ergänzt: „Wir wollen den Verein strukturell weiterentwickeln.“

Integration bleibt dabei ein Kernanliegen: „Wir sind ein Migrantenverein, aber unsere Türen stehen allen offen.“ Zudem findet das DFB-Stützpunkttraining für Jungen inzwischen montags auf der Anlage des Türkischen SV statt.

Wie fällt das Fazit nach der Hinrunde aus?

14 Siege bei nur einer Niederlage – dennoch bleibt der zweite Vorsitzende selbstkritisch. „Drei Punkte sind drei Punkte“, sagt Ertekin und lacht, fügt dann aber an: „Nein, Spaß beiseite. Wir sind sehr zufrieden.“

Mit zehn Punkten Vorsprung auf Verfolger Hilal-Maroc Bergheim startet der Türkische SV in die Rückrunde. Ertekin lobt Trainer Kocak ausdrücklich: „Er leistet mit seinem Team hervorragende Arbeit. Wir sind froh, dass wir ihn endlich für den Türkischen SV gewinnen konnten. Das war ein hartes Stück Arbeit.“

Warum spielen so viele Ex-Profis beim Türkischen SV Düren?

Im Kader stehen prominente Namen wie der frühere polnische Nationalspieler Adam Matuschyk, die Ex-Profis Tayfun Pektürk und Mahmut Temür sowie Ex-Mittelrheinliga-Torschützenkönig Tugay Temel. In der Szene hält sich das Gerücht, der TSV verfüge über ein außergewöhnlich hohes Budget. Es wird spekuliert, dass es sogar finanzielle Unterstützung durch das türkische Konsulat gebe.

Kocak und Ertekin widersprechen. Man habe im Ligavergleich eher ein durchschnittliches Budget. „Wir haben nicht viele Sponsoren, aber wir sind durch unsere Zuschauer stark“, betont Ertekin. Kocak spricht von einem ausgeprägten „Wir-Gefühl“ und lobt die enge Zusammenarbeit im Verein: „Wir haben die Menschen überzeugt, dass das hier ein schönes Projekt ist.“

Wohin soll der sportliche Weg des Türkischen SV führen?

Kurzfristiges Ziel ist der erstmalige Aufstieg in die Landesliga. Dafür wurden weitere erfahrene Akteure verpflichtet – etwa Alain N’Goua, langjähriger Spieler von Ex-Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven. Kocak mahnt dennoch zur Konzentration: „Wir gehen jedes Training maximal seriös an, denn wir haben noch nichts gewonnen. Am Ende wird abgerechnet.“

Die Landesliga soll jedoch nur eine Zwischenstation sein, denn in ein paar Jahren will der Verein das Tor zur Mittelrheinliga aufstoßen. „Des Weiteren sollen unsere A- und B-Jugend mindestens auf Bezirksliganiveau spielen“, formuliert Ertekin die Vision. Eine perspektivische Teilnahme an der Regionalliga West schließt der zweite Vorsitzende zum jetzigen Zeitpunkt aus strukturellen und finanziellen Gründen hingegen aus.

Könnte es eine Fusion mit dem 1. FC Düren geben?

Im Umfeld des insolvenzgeplagten 1. FC Düren mehren sich die Stimmen, dass der Verein weitere Fusionen mit Dürener Clubs anstreben sollte, um auch zukünftig ambitioniert weiterarbeiten zu können. Ertekin, dessen Sohn in der Jugend für den FCD aufgelaufen ist, beschreibt auf Nachfrage das Verhältnis zu den Verantwortlichen des Nachbarclubs als durchaus „gut“. Darüber hinaus betont er, dass die Türen für Gespräche immer offenstehen würden. „Eine mittelgroße Stadt wie Düren braucht einen leistungsorientierten Verein. Wir als Türkischer SV unterstützen so ein Projekt wie den 1. FC Düren. Man sollte sich immer in die Augen schauen können – wir sind alle Dürener.“

