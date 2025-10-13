Türkischer SV Düren marschiert weiter – Bessenich begeistert mit Toren

Der siebte Spieltag der Bezirksliga Staffel 3 brachte erneut reichlich Tore und Bewegung im Tableau. Tabellenführer Türkischer SV Düren bleibt weiter makellos, während Lendersdorf und Aufsteiger Lövenich/Widdersdorf im Gleichschritt folgen. Im Tabellenkeller feiert Frechen 20 II einen deutlichen Befreiungsschlag, Bessenich liefert das Spektakel des Wochenendes.

Verfolger Lendersdorf festigte Platz zwei mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen Elsdorf. Nach torloser erster Halbzeit trafen Luca Nußbaum (58.) und Tim Greven per Handelfmeter (64.), ehe ein Eigentor von Greven (73.) kurzzeitig Spannung brachte. Doch Thomas Betzer (74.) und erneut Greven per Foulelfmeter (88.) stellten den deutlichen Endstand her. Lendersdorf bleibt mit 18 Punkten auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter, Elsdorf (12) rutscht ins Mittelfeld ab.

Aufsteiger Lövenich/Widdersdorf bleibt weiter das Überraschungsteam der Saison. Dreifachtorschütze Maurice Wieting (6., 35., 45.) führte sein Team zum sechsten Sieg im siebten Spiel. Birkesdorf kam nach Treffern von Hussain Alawie (9., Elfmeter) und Nikolaos Chouliaras (73.) zwar heran, konnte die Partie aber nicht mehr drehen. Lövenich liegt mit 18 Punkten punktgleich mit Lendersdorf hinter dem Spitzenreiter Düren auf Platz drei.

Der Tabellenführer setzte sich in einem intensiven Duell knapp gegen den Horremer SV durch. Daniel Bleja traf zur Führung (33.), Stefan Weitz glich kurz vor der Pause aus (43.), ehe Tugay Temel nach Wiederbeginn (51.) den entscheidenden Treffer erzielte. Düren bleibt mit sieben Siegen aus sieben Spielen das Maß der Dinge, während Horrem (12 Punkte) den Anschluss an die Spitzengruppe verliert. Trainer Yunus Kocak lobte sein Team: „Wir haben es in der zweiten Hälfte clever zu Ende gespielt.“

Frechen 20 II landete gegen Schlusslicht Ahrem einen klaren 4:0-Erfolg und verschaffte sich mit nun sechs Punkten etwas Luft im Tabellenkeller. Maximilian Jansen brachte die Hausherren per Elfmeter in Führung (44.), ehe Joel Plambeck mit einem lupenreinen Hattrick (47., 64., 79.) den Sieg perfekt machte. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Boil Tsvetkov (49.) ließ die SpVg nichts mehr anbrennen. Ahrem bleibt damit punktgleich mit Sindorf und Erft Euskirchen am Tabellenende.

Aufsteiger Kreuzau setzte seinen Höhenflug fort und siegte gegen den ehemaligen Landesligisten Erftstadt-Lechenich knapp mit 2:1. Nach der Gästeführung durch Jan-Ole Koschinat (29.) drehte Kreuzau die Partie mit Treffern von Nico Schröteler (39.) und Seydouba Sylla (83.). Der Erfolg bringt Kreuzau auf zwölf Punkte und Rang sieben, während Erftstadt nach der vierten Niederlage weiter im unteren Tabellendrittel verharrt.

Der TuS Langerwehe kehrte nach zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. Max Blinne brachte die Gäste früh in Führung (9.), ehe Almin Bečirević in der Nachspielzeit (90.+2) den Deckel draufmachte. Sindorf zeigte sich erneut bemüht, blieb aber im Abschluss harmlos und steht mit drei Punkten auf dem drittletzten Platz. Langerwehe klettert mit neun Zählern ins sichere Mittelfeld.

Bessenich und die JSG Erft lieferten sich ein wildes Offensivspektakel, das die Gastgeber klar für sich entschieden. Moritz Hartmann (3 Tore) und Nurullah Yasar (2) führten ihre Mannschaft zu einem ungefährdeten Sieg, während Covenant Smart doppelt traf. Die Gäste aus Euskirchen, die bereits früh einen Elfmeter vergaben, waren defensiv überfordert. Bessenich verbessert sich mit zehn Punkten auf Rang acht, Erft bleibt mit drei Zählern am Tabellenende.