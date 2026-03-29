Türkischer SV: Big Points im Aufstiegsrennen verspielt

Dietkirchen. Dämpfer für Verbandsligist Türkischer SV im Aufstiegsrennen: Die Wiesbadener wurden beim TuS Dietkirchen in der Nachspielzeit ausgekontert, kassierten das Gegentor zum 1:2-Endstand aus ihrer Sicht.
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"Wir haben Big Points verspielt, aber noch ist nichts verloren", hatte TSV-Coach Gökhan Caliskan an der Niederlage zu knabbern. Wobei die äußeren Bedingungen stimmten, Dietkirchen gerade nach der Pause seine Chancen hatten und Caliskan auch die Schiedsrichter-Leistung insgesamt als gut empfand. Die Ursachen, dass sein Team leer ausging, sah der Trainer vielmehr in den eigenen Reihen. Der kurzfristige, verletzungsbedingte Ausfall von Defensiv-Routinier Richard Ofosu fiel ins Gewicht. Emirkan Dorul fehlte letztmals gesperrt. Dazu saß Ilias Amallah zunächst mit einer Fußzeh-Fraktur auf der Bank, wo auch Eleazer Mensah (Finger-Fraktur) Platz nahm.
Auch ohne diese Handicaps hätten die Gäste die Partie in ihre Richtung lenken können. Zum großen Pechvogel im Abschluss wurde Alim Göcek, der vor der Pause bei seinen beiden Chancen einmal den Pfosten traf und auch gleich nach Wiederbeginn verpasste. Ehe nach einer Strafraumsituation mit Malik Deveci ein Elfmeterpfiff für die Heimelf ertönte. "Für mich zu einfach", kommentierte Caliskan und brachte Amallah, der prompt ausglich. Der TSV setzte alles auf eine Karte. Eine unglückliche Szene mit Amallah und Daniel Rudi lud Dietkirchen aber zum finalen Konter ein, den Pascal Heene erfolgreich abschloss. Gegen Steinbach/Haiger II (Do., 19.30 Uhr) hofft Caliskan in Summe wieder auf günstigere Umstände.
TSV: Wieszolek; Deveci, Tasdelen, Lamsamri, Yilma, Göcek, Qamar, Atanaley, O. Jaatit, Rudi,Mo. Tahiri (N. Khababa, Amallah, Mensah).
Tore: 1:0 Leukel (69./Foulelfmeter), 1:1 Amallah (72.), 2:1 Heene (90.+4). – Zu.: 150.