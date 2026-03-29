Türkischer SV: Big Points im Aufstiegsrennen verspielt Bei der 1:2-Niederlage in Dietkirchen ballen sich aus Sicht der Wiesbadener die ungünstigen Umstände von Stephan Neumann · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Die Spieler des Türkischen SV (rote Trikots/Archivbild) hatten in Dietkirchen im Abschluss das Pech gepachtet. – Foto: T. Metz

Dietkirchen. Dämpfer für Verbandsligist Türkischer SV im Aufstiegsrennen: Die Wiesbadener wurden beim TuS Dietkirchen in der Nachspielzeit ausgekontert, kassierten das Gegentor zum 1:2-Endstand aus ihrer Sicht.

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener kostenlos zur Verfügung gestellt Ursachen lagen in den eigenen Reihen "Wir haben Big Points verspielt, aber noch ist nichts verloren", hatte TSV-Coach Gökhan Caliskan an der Niederlage zu knabbern. Wobei die äußeren Bedingungen stimmten, Dietkirchen gerade nach der Pause seine Chancen hatten und Caliskan auch die Schiedsrichter-Leistung insgesamt als gut empfand. Die Ursachen, dass sein Team leer ausging, sah der Trainer vielmehr in den eigenen Reihen. Der kurzfristige, verletzungsbedingte Ausfall von Defensiv-Routinier Richard Ofosu fiel ins Gewicht. Emirkan Dorul fehlte letztmals gesperrt. Dazu saß Ilias Amallah zunächst mit einer Fußzeh-Fraktur auf der Bank, wo auch Eleazer Mensah (Finger-Fraktur) Platz nahm.