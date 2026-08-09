Türkischer SV: 2:8-Pleite vor dem Derby gegen Biebrich

Der TSV patzt vor dem Derby gegen den Stadtkonkurrenten FV Biebrich 02 beim SV Zeilsheim. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. 2:8 beim SV Zeilsheim – für die Mannschaft des Türkischen SV und Trainer Gökhan Caliskan war es ein rabenschwarzer Tag. Und das vor dem Derby gegen den FV Biebrich 02 (So., 16 Uhr). Es ballten sich die Umstände gegen den TSV, aber Coach Caliskan nahm auch eine Teilschuld an der Dimension des Ergebnisses auf seine Kappe.

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SV Zeilsheim - Türkischer SV 8:2 (2:1)

Mit dem von Derrick Amoako erzielten 1:0 hatte es für den TSV hoffnungsvoll begonnen. Bei weiteren Chancen monierte Gäste-Coach Gökhan Caliskan unberechtigte Abseitsentscheidungen, ehe dem 1:1 ein Patzer im Aufbau voranging. Und die Ampelkarte gegen Aziz Adams zur Hypothek wurde. Zeilsheim stellte auf 3:1, Mo Tahiri verkürzte in Unterzahl. „Wir haben dann noch mal alles versucht. Das kam vielleicht einen Tick zu früh und war vielleicht auch mein Fehler. Danach war jeder Schuss ein Treffer“, sagte Caliskan mit Blick auf die Umstellung auf Dreierkennte und die umgehende Antwort der Heimelf zum 4:2. 2:8 - das gab es unter seiner Regie wohl noch nicht. Intensives Aufarbeiten ist angesagt, um gegen Biebrich wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Bei Mittelstürmer Dorian Miric ist die OP nach Nasenbeinfraktur derweil gut verlaufen. Vier bis sechs Wochen wird er pausieren müssen, während Malik Deveci nach Gelb-Rot zurückkehrt.