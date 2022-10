Türkgücü zeitweise wie entfesselt Wiedenbrück II hat beim 1:6 gegen das Kamphof-Team keine Chance.

Eigentlich sollte Patrick Poppe auch am Sonntag im Gehäuse des SC Wiedenbrück II stehen. Doch der Keeper verzichtete zu Gunsten von Adel Sino auf seine Nominierung. „Sino braucht Spielpraxis“, so begründete Poppe seine faire Geste, über die aber Sino im Nachhinein wohl nicht ganz glücklich gewesen dürfte. Denn Türkgücü Gütersloh schenkte dem bedauernswerten Keeper gleich sechs Tore ein. Der 6:1 (4:0)-Derbytriumph ist bereits der sechste Sieg in Serie für das erneut torhungrige Kamphof-Team.

Die zeitweise wie entfesselt auftrumpfenden Gastgeber nutzten eiskalt fast jede ihnen sich bietende Chance. Schon nach einer Minute sauste der Ball in die SCW-Maschen, bis zur 24. Minute folgten drei weitere Treffern. Die Emsstädter in früher Schockstarre. Fortan ging es für die schwachen Gäste, die allerdings ohne ihren kompletten Abwehr-Innenblock antreten mussten, nur noch darum, den Schaden in Grenzen zu halten. Das klappe jedoch nicht: Türkgücüs Offensiv-Turbo erhöhte auf 5:0 und 6:0, ehe den niedergewalzten Wiedenbrücker wenigstens der Ehrentreffer gelang. Je zwei „Buden“ gingen auf das Konto Ali von Cinar und Lars Schröder. „Ich musste aber nur zweimal den Fuß hinhalten“, wollte der spielende Cotrainer seinen Doppelpack nicht überbewerten.

SCW-Coach Giovanni Taverna gab sich angesichts des Debakels und der allmählich drohenden Abstiegsgefahr verständlicherweise wortkarg. „Wir haben uns nur in der zweiten Halbzeit ein bisschen gewehrt“, fiel sein Kommentar sehr dünn aus, ehe er frustriert in der Kabine verschwand. „Wir sind von Anfang an bis zum Ende dem Gegner hinterhergelaufen“, merkte Adel Sino noch an, der trotz der sechs bitteren Einschläge Patrick Poppe „dankbar“ war für dessen Verzicht. Bei Türkgücü hingegen strahlten am Sonntag alle wie die Oktobersonne. „Der erste Teil meiner Vorgabe ist erfüllt worden“, sieht Trainer Marcus Jablonski seine Schützlinge auf dem richtigen Kurs. Jetzt fordert er zwei weitere „Dreier“ – zunächst bei Türksport Bielefeld und danach gegen TuS Brake. In dieser Form ist das zu schaffen.

Türkgücü Gütersloh: Siekaup – Schaschnow, Deli Oglu, Ekin, Hasiev (33, Köker) – Güvercin, Özdogan (75. Colak) – Yadel (64. Kivane), Cinar (75. Music) – Husakovic, Schröder.

SC Wiedenbrück II: Sino – Gök, Bortolozzo, Meyer, Brosowski – Mimilidis, Rogowski – Salim (29. Töws), Samartano, Sherifi (55. van der Veen) – Krauza,

Tore: 1:0 Cinar (1.), 2:0 Schröder (12.), 3:0 Cinar (16.), 4:0 Yadel (24.). 5:0 Schröder (47.), 6:0 Husakovic (78.), 6:1 Krauza (83.).