🗣: Türkgücü verliert unglücklich – Hallbergmooser Seitenhieb

Hallbergmoos (li.) setzte sich gegen Türkgücü München (re.) durch. – Foto: Stefan Schmiedel

Auch in der Landesliga Südost rollt der Ball wieder! Am Freitag sicherte sich Kirchheim die ersten drei Punkte und Unterföhring setzte ein Ausrufezeichen gegen Wacker München. Die Reaktionen der Trainer nach den Spielen.

Gerald Straßhofer, Trainer des SB Chiemgau Traunstein: »Sehr bittere Auftaktniederlage für uns. Es war ein meiner Meinung nach sehr ausgeglichenes Spiel, von beiden Seiten sehr intensiv. Aber letztendlich mit einem clevereren Sieger, die eine gute Aktion mit einem Einwurf ausgenutzt haben. Hinzukommt eine sehr umstrittene rote Karte für uns, wo wir dann 30 Minuten in Unterzahl spielen mussten, was natürlich sehr schwierig für uns gewesen ist, wobei wir das relativ gut gelöst haben. Die Jungs haben es aber gut gemacht und wir werden weiter kämpfen.«

Maximilian Riedmüller, Trainer des Kirchheimer SC: »Ein Sieg zum Auftakt und nach dem Umbruch im Sommer ist immer super. Vor dem ersten Spieltag weiß man immer nicht so genau wo man steht. Jetzt sind wir um einige Erkenntnisse reicher. Wir haben viele Dinge umgesetzt wie wir sie uns vorgenommen haben. Nachdem wir das zweite Tor nicht nachgelegt haben, wird es am Ende nochmal spannend. Mit den ersten drei Punkten freuen wir uns nun auf die nächste Aufgabe.«

Martin Göppinger, Trainer des TSV Kastl: »Alles in allem ein verdienter Sieg und eine super Mannschaftsleistung. Wichtig gleich mal das Auftaktspiel zu gewinnen. Das haben wir gefühlt seit Jahren nicht mehr und gut, gleich mal hinten die Null gehalten zu haben. Einziges Manko ist, dass wir das Spiel durch die Konter früher entscheiden und das 3:0 machen müssen. Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden.«

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München Lerchenau: »Es war ein sehr hektisches Spiel. Der Gegner macht kurz vor der Halbzeit das Tor nach einem Standard. In der 2. Halbzeit haben wir umgestellt und verdient gewonnen. Wir hatten noch die ein oder andere Situation um ein Tor zu machen. Trotzdem ein sehr zerfahrenes Spiel. Moosinning wünsche ich viel Glück.«

Andreas Haidl, Trainer des TSV Murnau: »Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt mit viel Spielkontrolle und auch verdientermaßen 1:0 geführt. Den einzigen Vorwurf, den wir uns machen müssen, ist, dass wir das zweite Tor nicht gemacht haben. Zweite Halbzeit war es dann ähnlich wie in der Ersten bis zum Ausgleichstreffer. Das war eine Standardsituation, eine Ecke. Danach war es ein komplett anderes Spiel. Auf beiden Seiten wäre das 2:1 möglich gewesen. Von daher müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.« Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailling: »Unser Gastpiel bei einem der Ligafavoriten war wie erwartet sehr schwierig, speziell in der ersten Halbzeit, haben die Murnauer sehr schnell gespielt und uns ein ums andere Mal vor Probleme gestellt. Demzufolge war es eine verdiente 1:0 Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit haben wir durch ein paar Korrekturen versucht mehr Gleichgewicht herzustellen und es auch geschafft. Das Unentschieden war am Ende durch unsere kämpferische Leistung in der ersten und spielerische Steigerung in der zweiten Halbzeit auch verdient und wir freuen uns sehr über einen Auswärtspunkt.«

Andreas Faber, Trainer des FC Unterföhring: »Guter Start von uns! Wir wollten nicht großartig was zulassen, damit es kein offenes Spiel wird, und haben deshalb viel auf Kontrolle gesetzt. Positiv war, dass wir in der Lage waren, permanent Torchancen zu kreieren und mutig zu verteidigen. Wacker stand tief, das frühe Tor hat uns geholfen. Am Ende drei Punkte, die in Ordnung gehen, gegen einen Gegner, der bestimmt noch besser wird.« Fabian Lamotte, Trainer des FC Wacker München: »Unterföhring war uns in allen Belangen überlegen, wir hatten nichts entgegenzusetzen. Hinzu kamen individuelle Aussetzer.«

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit maximal dominiert und uns auch gute bis sehr gute Torchancen erspielt. Unser Positionsspiel und unsere Entscheidungen mit und ohne Ball waren da schon auf einem hohen Niveau. Leider konnten wir in der Frühphase der Partie einen Elfmeter nicht im Tor unterbringen. Zur Halbzeit müssen wir mit Sicherheit 3:0 führen. In der zweiten Halbzeit hatten wir weiterhin die Spielkontrolle und auch einen Lattentreffer zu verzeichnen, jedoch waren wir nicht mehr so dominant, wie ich es mir gewünscht hätte. Dann kommt das, was im Fußball häufig passiert: Der Gegner macht in der 86. Minute mit dem ersten konstruktiven Angriff das Tor. Eine lange Fehlerkette unsererseits hat das Tor überhaupt erst entstehen lassen. Fußball kann den Spielverlauf völlig auf den Kopf stellen, und das war so ein Spiel. Wir müssen das akzeptieren und schleunigst lernen, unser gutes Spiel in Tore umzumünzen, damit es solche Nachmittage gar nicht mehr gibt. Dafür werden wir als Team sorgen.« Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft und natürlich ein geiler Saisonauftakt gegen eine Mannschaft mit brutaler individueller Qualität. In der ersten Halbzeit hat man dem ein oder anderen eine gewisse Anspannung angemerkt, wir mussten viel leiden und uns bei unserem Keeper bedanken, der uns mit dem gehaltenen Elfmeter im Spiel hielt, sodass wir mit einem glücklichen Unentschieden in die Halbzeit gingen. Nach der Pause waren wir extrem aggressiv, haben Türkgücü kaum Räume gegeben und sind sehr mutig aufgetreten. Am Ende entscheiden unsere Einwechselspieler spät das Spiel. Mit mehr Ruhe beim Ausspielen unserer Konter hätten wir das Spiel früher klar machen können. Am Ende des Tages gehen wir zwar etwas glücklich, aber aufgrund der starken Mannschaftsleistung in der 2. Halbzeit in einer fairen Partie nicht unverdient als Sieger vom Platz. Noch eine kleine Randbemerkung zum Gegner: Auch Landesliga-Vereine haben im Vorfeld eines Spiels Respekt verdient.«

Di., 08.09.2026, 19:30 Uhr VfB Forstinning Forstinning TSV Grünwald Grünwald 19:30 PUSH