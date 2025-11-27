Türkgücü Velbert fehlt die Durchschlagskraft

Mit Emre Okatan steht seit drei Ligaspielen sowie einem Pokalspiel ein neuer Trainer an der Seitenlinie von Türkgücü Velbert – bislang konnte aber auch er das schwache Offensivspiel nicht beleben. Gegen die Reserve des DV Solingen dürfte am kommenden Spieltag jedoch der erste Sieg unter Okatan möglich sein.

Ein Trainerwechsel bringt einer Mannschaft oft frischen Wind und einen Kurswechsel. Für Okatan lief es bislang jedoch nicht besonders gut, wobei die Gegner zugegeben auch sehr harte Brocken waren. Gegen den 1. FC Wülfrath mussten sie im Kreispokal Wuppertal-Niederberg eine 0:2-Niederlage hinnehmen. In den darauffolgenden Ligaspielen gegen Germania Reusrath und die SSVg Velbert II, die beide im oberen Tabellendrittel stehen, gab es ebenfalls kein Erfolgserlebnis. Den ersten Punkt unter dem neuen Coach holte Türkgücü Velbert gegen den SV Wermelskirchen – ein später 1:1-Ausgleichstreffer brachte zumindest den ersten Schritt nach vorn.

Okatan ist trotz der mageren Ausbeute aus den ersten Spielen zufrieden mit seinem Umfeld: „Der Eindruck, dass der Verein sehr familiär ist, ist positiv. Grundsätzlich bin ich hier glücklich.“ Auf der anderen Seite sieht er aber auch Probleme: „Klar müssen einige Dinge geändert werden – es wäre gelogen, wenn das nicht so wäre. Aber der Verein arbeitet mit mir zusammen, unterstützt meine Meinungen und setzt sie auch um.“

Offensivspiel als große Schwäche

Das große Manko bei den Velbertern: Das Offensivspiel kreiert nur sehr wenige gefährliche Aktionen. Mit 24 erzielten Treffern gehören sie zu den schwächeren Teams der Liga. Doch auch dafür hat der Übungsleiter mit Blick auf die Winterpause einen klaren Plan: „Wir sind bisher offensiv nicht gut ausgestattet, aber im Winter planen wir zwei bis drei neue Transfers, die die Offensive verstärken sollen“, verrät er.

So., 30.11.2025, 12:45 Uhr DV Solingen DV Solingen II Türkgücü Velbert Türkgücü Vel 12:45 PUSH

Am Sonntag (30. November, 12.45 Uhr) geht es dann zur Reserve des DV Solingen, die mit fünf Zählern das abgeschlagene Schlusslicht der Liga sind. Die Entwicklung der Solinger ist allerdings sehr interessant: nachdem sie lange mit nur einem Punkt dastanden, konnten sie in den jüngsten Spielen vier Punkte sammeln, das macht sie ein wenig zur Wundertüte für den Neu-Coach aus Velbert.

Okatan ist trotz der anfänglichen Schwierigkeiten überzeugt von seiner Spielidee: „Über Solingen oder andere Vereine machen wir uns keine Gedanken, solange wir unser Spiel so spielen, wie ich es will. Jede Mannschaft kann kommen – defensiv sind wir nämlich gut ausgestattet“, sagt er und findet lobende Worte für seine Abwehrreihe, die mit 30 kassierten Toren tatsächlich nicht so schlecht dasteht, wie es in der Tabelle auf den ersten Blick wirkt.

In der Hinrunde warten noch der BV Gräfrath, der einen Punkt hinter Türkgücü liegt, und der Cronenberger SC, der als Landesliga-Absteiger sehr schlecht in die Saison gestartet ist, sich aber allmählich wieder fängt und zurück in die Erfolgsspur findet – wobei der direkte Wiederaufstieg wohl keine Option mehr sein wird.