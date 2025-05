Türkgücü und Schloß Holte patzen - Steinhagen und Gütersloh verkürzen

Im Aufstiegsrennen der Bezirksliga Westfalen Staffel 2 bleibt es bei einem Viererkampf: Tabellenführer Türkgücü Gütersloh patzt in Bielefeld, Schloß Holte verpasst die Chance zur Spitze – Steinhagen und Gütersloh II verkürzen mit Siegen. Im Tabellenkeller sorgt Ahmsen für ein Ausrufezeichen, während der SC Peckeloh II den sicheren Abstieg hinnehmen muss. Kastrioti Stukenbrock verpasst Big Points gegen schon abgestiegenes Schlusslicht Werl-Aspe

Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga ab 12. TuS Ahmsen 26 8-3-15 48:86 27 Punkte 13. SV Schwarz-Weiß Sende (Auf) 26 6-4-16 41:77 22 Punkte ——————————————————————————————— 14. Kastrioti Stukenbrock 26 6-3-17 39:77 21 Punkte 15. SC Peckeloh II 26 2-2-22 26:93 8 Punkte (bereits sicher abgestiegen) 16. SV Werl-Aspe (Auf) 26 2-2-22 34:135 8 Punkte (bereits sicher abgestiegen)

Tabelle Bezirksliga Staffel 2 Westfalen Vier Spieltage verbleiben noch Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf. Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen. 1. Türkgücü Gütersloh 26 17-5-4 72:34 56 Punkte ———————————————————————— 2. VfB Schloß Holte 26 17-3-6 84:42 54 Punkte ———————————————————————— 3. Spvg Steinhagen 26 17-2-7 86:35 53 Punkte 4. FC Gütersloh II 26 16-4-6 82:49 52 Punkte ——————————————————————————

FC Türk Sport Bielefeld 1976 – Türkgücü Gütersloh 2:2



Der Tabellenführer Türkgücü Gütersloh gibt in Bielefeld eine 2:0-Führung aus der Hand und lässt zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Ali Emre Cinar und Lucas Klantzos brachten die Gäste komfortabel in Front, doch nach der Roten Karte gegen Cerruti Siya kippte die Partie.



„Der Wendepunkt war ganz klar die rote Karte. Danach wurde es mit zehn Mann extrem schwer“, analysierte Türkgücü-Trainer Boris Mester. „Bitter, dass wir am Ende noch zwei Tore kassieren, aber wir sind weiterhin Erster und haben vier Endspiele vor uns.“



Für Türk Sport fand Trainer Aziz Akpinar versöhnliche Worte: „Nach dem 0:2 kam deutlich mehr Offensivdruck von uns, und mit der Überzahl wurden wir zur spielbestimmenden Mannschaft. Der Punkt ist unter dem Strich verdient.“



Gütersloh bleibt damit zwar Spitzenreiter, muss aber den Blick wieder verstärkt auf die Verfolger richten.