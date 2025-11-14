 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Thorsten Ridder ist nicht mehr Trainer bei Türkgücü Ratingen.
Thorsten Ridder ist nicht mehr Trainer bei Türkgücü Ratingen. – Foto: Mehmet Aydin

Türkgücü trennt sich von Ridder - KLA-Topspiel am Sonntag

Türkgücü Ratingen hat sich nach nur vier Spielen von Thorsten Ridder getrennt. Mit neuem Trainer-Duo geht es nun gegen AC Italia Hilden. Diese Partien stehen in der Kreisliga A Düsseldorf außerdem an.

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Was ist in diesen Tagen nur mit der Kreisliga A Düsseldorf los? An den vergangenen beide Wochenende gab es jeweils einen Abbruch, nun einen überraschenden Trainer-Wechsel. Thorsten Ridder ist nach vier Spielen bei Türkgücü Ratingen nicht mehr in der Verantwortung., Zuvor holte er drei Siegen und verlor einmal. Bei FuPa wird nun Franklin Enow als neuer Coach geführt, Samed Yesil übernimmt die Rolle als spielender Co-Trainer. Am Sonntag ist das Duo gegen den AC Italia Hilden erstmalig an der Seitenlinie. Ebenfalls am Sonntag kommt es zum Spitzenspiel zwischen den Sportfreunden Gerresheim und dem SC Unterbach. Außerdem stehen diese Begegnungen an.

So läuft Spieltag 14

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
KSC Tesla 07
SC Düsseldorf-West
14:00

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
TuS Gerresheim
15:15

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
Türkgücü Ratingen
15:00

So., 16.11.2025, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
FC Bosporus Düsseldorf
15:45live

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
Rot-Weiß Lintorf
15:30live

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
ASV Tiefenbroich
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
TSV Urdenbach
15:30

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
FC Büderich
VfL Benrath
13:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
SC Unterbach
15:30

________________

Das sind die nächsten Spieltage

15. Spieltag
Do., 27.11.25 19:45 Uhr TSV Urdenbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Türkgücü Ratingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - KSC Tesla 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 30.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Büderich II
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DSC 99 Düsseldorf II

16. Spieltag
So., 07.12.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Düsseldorf-West
So., 07.12.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.12.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 07.12.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - FC Bosporus Düsseldorf
So., 07.12.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Unterbach
So., 07.12.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SV Wersten 04
So., 07.12.25 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - ASV Tiefenbroich

Aufrufe: 014.11.2025, 16:30 Uhr
Marcel EichholzAutor