Türkgücü-Trainer Skeledzic tritt schweres Erbe an: „Meisten Spieler habe ich gar nicht gekannt“

München – Erlbach statt Barcelona, Schalding statt Dortmund. Für Slaven Skeledzic und Türkgücü München beginnt am kommenden Montag die neue Saison. Bayernliga Süd – ein neuer Abschnitt für den Münchner Verein nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern. Statt negativen Schlagzeilen will Türkgücü mit attraktivem Fußball auf sich aufmerksam machen. Dazu hat der Verein einen echten Fachmann an die Seitenlinie geholt .

„Ich will das Maximale aus meinem Kader herausholen“, erzählte der 53-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Ich will jeden Spieler überdurchschnittlich schnell entwickeln. Und die Jungs nehmen das voll an.“ Unterstützung erhält der neue Trainer von Co-Trainer Emre Yilmaz und Torwarttrainer Dragen Kozul.

Für Türkgücüs neue Philosophie, vermehrt junge Spieler einzusetzen und zu fördern, scheint Skeledzic genau der richtige Mann zu sein: „Bei mir spielt das Alter gar keine Rolle. Es geht um Qualität, Mentalität und Leidenschaft“. So gehören Eigengewächse wie Rodriguez Fantozzi und Fernando Herodes, die beide noch in dieser Saison bei den U-19 Junioren spielen könnten, zum Stammpersonal des Bayernliga-Kaders.

Doch ein Punkt lässt bei Skeledzic Fragezeichen aufkommen: „Dass wir Ende Juni noch so viele talentierte junge Fußballer gefunden haben, freut mich sehr, ist für mich aber absolut nicht nachvollziehbar. Der ein oder andere muss wohl verkannt, falsch eingeschätzt oder einfach übersehen worden sein.“

Schwerer Auftakt gegen Erlbach – Türkgücü verliert Pokalspiel gegen Schwaig

Dass Skeledzic weiß, wie er Spieler besser machen kann, zeigt ein Blick auf seine Vita (1,9 Punkte pro Spiel im Schnitt über 16 Jahre): langjährige Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligist Eintracht Frankfurt (zwölf Jahre), dazu Stationen bei Hannover 96, FSV Frankfurt, Hansa Rostock, beim chinesischen Top-Verein Guangzhou Evergrande, als U-19 Trainer in Kooperation mit Real Madrid oder als Nationaltrainer Afghanistans. Und nicht zuletzt auch dank seines vierjährigen Engagements FC Bayern München, als Individualtrainer der Top-Talente sowie als Co-Trainer der U17 unter Miroslav Klose.

Der Ligastart wird für Türkgücü gleich ein echter Gradmesser. Am ersten Spieltag (21. Juli, Anpfiff 18:30 Uhr, wir berichten im Live-Ticker vor Ort) empfangen die Münchner das Top-Team SV Erlbach an der Heinrich-Wieland-Straße. Es folgen schwierige Spiele gegen Kirchanschöring und in Landsberg. Spätestens dann wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft nach nur wenigen Wochen Vorbereitung ist und ob Skeledzics Handschrift („Dominanz und Dynamik“) schon erkennbar ist. Die Generalprobe verpatzte Türkgücü: Im Toto-Pokalspiel gegen Aufsteiger FC Sportfreunde Schwaig setzte es, in Unterzahl ab der 14. Minute, eine 1:2-Niederlage. (mg)