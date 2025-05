Zwei Tore von Egor Keller (77) reichten nicht zum Sieg des Türkgücü Königsbrunn. – Foto: Elmar Knöchel

Türkgücü stürzt auf einen Abstiegsplatz In Königsbrunn gab es gegen Kammlach Abstiegskampf pur +++ Bobingen kommt in Wiggensbach spät ins Rollen +++ Der SV Mering verabschiedet seinen Kapitän mit einer Heimniederlage +++ Babenhausen macht Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt

Türkgücü Königsbrunn kann im Kellerduell mit dem TSV Kammlach nicht punkten. Nach großem Kampf und vielen Emotionen musste sich die Mannschaft von Emanuel Baum mit 3:4 geschlagen geben. Im Abschiedsspiel des langjährigen Kapitäns Julian Baumann unterlag der SV Mering dem FC Königsbrunn vor heimischer Kulisse mit 0:2. Der TSV Babenhausen gewann beim bereits abgestiegenen FC Rettenberg mit 3:1 und machte damit einen großen Schritt in Richtung direkter Klassenerhalt.

Nach nervösem Start kam Türkgücü besser ins Spiel und ging mit 1:0 durch Egor Keller in Führung. Doch dann begann das Drama. Die Elf von Emanuel Baum stand sich selbst im Weg, Pässe kamen nicht an, sie agierte undiszipliniert. Nach einem Konter kassierte das Team das 1:1. Nur vier Minuten später gab es Einwurf in der Kammlacher Hälfte. Zwei Ballkontakte später fiel das 1:2. Die Türkgücü-Abwehr erwischte einen rabenschwarzen Tag. Auch das 1:3 noch vor der Halbzeit resultierte aus mangelhaftem Abwehrverhalten. In der Pause konnte Coach Baum sein Team wachrütteln. Nach nur zwei Minuten erzielte Jeton Abazi den Anschlusstreffer zum 2:3. Trotzdem blieb die Abwehr unsicher und wackelte immer wieder. In der 65. Spielminute hielt Keeper Reinert sein Team durch einen gehaltenen Foulelfmeter im Spiel. Die Hoffnung kehrte zurück, als Egor Keller in der 75. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Aber es blieb eine Zitterpartie und die Abwehr war anfällig. Fassungslosigkeit herrschte dann, als die Abwehr wieder einmal schlecht aussah und Peter Müller mit seinem dritten Treffer den 3:4-Endstand herstellen konnte. Trotz Kampfeswille machte Türkgücü kein gutes Spiel und präsentierte sich, wegen mangelnder Zuordnung, Undiszipliniertheit und taktischen Schwächen, letztlich erstmals wirklich wie ein Absteiger. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Egor Keller (17.), 1:1 Peter Müller (24.), 1:2 Peter Müller (28.), 1:3 Patrick Funk (33.), 2:3 Jeton Abazi (47.), 3:3 Egor Keller (75.), 3:4 Peter Müller (83.)

Besondere Vorkommnisse: Elias Reinert (Türkgücü Königsbrunn) hält Foulelfmeter (65.).

Von Beginn an bestimmten die Fuggermärktler die Partie und erspielten sich die besseren Chancen. Patrick Stahl brachte sein Team mit einem Doppelschlag in der 27. und 31. Minute bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße und auf Kurs zweiter Auswärtssieg in Folge. Nach dem Anschlusstreffer von Quirin Schweiger in der 58. Minute keimte bei den Gastgebern noch einmal kurzzeitig Hoffnung auf. Doch Babenhausens Torjäger Fatih Ademi setzte mit einem Schuss in den Winkel in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 3:1. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Sebastian Eder (Holzkirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Patrick Stahl (27.), 0:2 Patrick Stahl (31.), 1:2 Quirin Schweiger (58.), 1:3 Fatih Ademi (74.)

Besondere Vorkommnisse: Fatih Ademi (TSV Babenhausen) scheitert mit Foulelfmeter (34.).

Ein hervorragend aufgelegter Keeper Tobias Böhm sicherte der SpVgg Lagerlechfeld einen Punkt im letzten Heimspiel der Saison. Auf der anderen Seite vergab Yannick Tauscher mehrere gute Lechfelder Torgelegenheiten. Nach der Pause spielte Lagerlechfeld gut, vergab dann in der 78. Spielminute einen Elfmeter. Gleichzeitig flog Milan Kugler mit Gelb-Rot vom Platz. Der Punktgewinn verschafft Kaufbeuren etwas Luft im Abstiegskampf. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 120

Gelb-Rot: Milan Kugler (77./SpVgg Lagerlechfeld)

Besondere Vorkommnisse: Christoph Bitter (SpVgg Lagerlechfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Emre Sahin (76.).

Im Sportpark Germaringen fand ein spannendes Duell zwischen SVO Germaringen und SV Egg an der Günz statt, das mit einem 1:1 endete. Julian Renz brachte die Heimelf in der 15. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch Tim Bergmiller sorgte in der 61. Minute für den Ausgleich und sicherte so einen verdienten Punkt für die Gäste. 150 Zuschauer erlebten ein intensives Spiel.

Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Julian Renz (15.), 1:1 Tim Bergmiller (61.)

Gegen den bereits feststehenden Meister SG Niedersonthofen hatten sich die Kneippstädter zwar Hoffnungen auf eine Überraschung gemacht, aber die Realität auf dem Platz sah dann doch anders aus. In der ersten Halbzeit verfolgten Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit etwas mehr Ballbesitz beim FCW. In der 12. Minute kam der Meister relativ unbehindert zum Flanken und am hinteren Fünfmetereck konnte sich Dominik Linder völlig freistehend die Ecke für seinen Kopfball aussuchen. Nach der Pause änderte sich zunächst nicht viel. Allerdings ließen die Gäste jetzt immer öfter ihre individuelle Klasse aufblitzen. Einen unnötigen Foulelfmeter verwandelte Torjäger Christian Kreuzer sicher zum 2:0 und ein paar Minuten später agierte die FCW-Abwehr zu offensiv, sodass Lenni Tröber allein auf Keeper Daniel Berchtold zusteuern konnte und den 3:0-Endstand markierte. (tju) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Dominik Linder (12.), 0:2 Christian Kreuzer (64. Foulelfmeter), 0:3 Lenni Tröber (70.)

Vor 120 Zuschauern dominierte Bobingen das Geschehen. Serhat Fidan eröffnete in der 59. Minute nach einer präzisen Vorlage von Elias Ruf das Scoring. Leon Göttinger erhöhte in der 75. Minute auf 2:0, nachdem Mert Avan ihn perfekt bedient hatte. In der Nachspielzeit sorgte Mattis Junker, vorbereitet von Hüseyin Tomakin, für den 3:0-Endstand. Wiggensbach konnte keine nennenswerten Chancen nutzen und blieb torlos.

Schiedsrichter: Leonhard Schramm (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Serhat Fidan (59.), 0:2 Leon Göttinger (75.), 0:3 Mattis Junker (90.+6)

Im Stadion am Mühlsteig traf der FC Thalhofen auf den FC Oberstdorf und siegte souverän mit 3:0. Marvin Wahler eröffnete in der 6. Minute den Torreigen, als er aus kurzer Distanz ins Netz traf. In der 34. Minute erhöhte er nach einer präzisen Vorlage von Nico Beutel auf 2:0. Beutel selbst krönte seine Leistung in der 74. Minute mit einem Treffer, vorbereitet von Wahler. 200 Zuschauer sahen ein überzeugendes Spiel.

Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Marvin Wahler (6.), 2:0 Marvin Wahler (34.), 3:0 Nico Beutel (74.)

Der SV Mering (rechts Jonas Niemi) unterlag dem FC Königsbrunn (links Robin Hanke). – Foto: Rudi Fischer