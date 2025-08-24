Türkgücü stürmt an die Tabellenspitze, Bosporus stark

So hat sich der SC West den Neustart in der Kreisliga A Düsseldorf sicherlich nicht vorgestellt. Nach dem dritten Abstieg in vier Spielzeiten war der einstige Oberligist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Am Freitag war die Mannschaft bei der DJK Tusa 06 zu Gast und erlebte auch dort einen rabenschwarzen Abend. Am Sonntag zeigte Meisterschaftsfavorit Türkgücü Ratingen beim TSV Urdenbach eine Machtdemonstration, der FC Bosporus und die Sportfreunde Gerresheim mochten es torreich.

Der Fall des SC West scheint ungebremst weiterzugehen. Nach der knappen 0:1-Niederlage am ersten Spieltag bei Schwarz-Weiß Düsseldorf, folgte nun die 0:4-Klatsche bei der DJK Tusa. Mitte der ersten Halbzeit brachte Darius-Valentiono Paul die Hausherren in Führung (23.). Zuvor kamen die Gastgeber nur schwer in die Partie und hatten durchaus ihre Probleme mit einem mutig aufspielenden Opponent. Nach dem Treffer entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tusa zunehmend den Druck, was darin mündete, dass Luca Prümen nach rund einer Stunde auf 2:0 stellte (59.). Dominic Abdel-Ahad sorgte in der Schlussphase mit einem Doppelpack für den Endstand (75./90.). Der DJK war an diesem Abend der Wille zum Sieg anzumerken, der SC West hielt lange dagegen, konnte am Ende aber nichts mehr entgegensetzen.

Bezirksliga-Absteiger TSV Urdenbach hatte am Sonntag rein gar nichts zu lachen. Beim Meisterschaftsfavoriten Türkgücü Ratingen ging der TSV mit 0:8 ganz böse baden. Türkgücüs Sommer-Zugang Samed Yesil erwischte derweil einen Sahnetag und schnürte gleich einen Fünferpack. Mit dem Kantersieg übernehmen die Ratinger die Tabellenspitze, dicht gefolgt vom FC Bosporus, der sich mit 6:1 beim ASV Tiefenbroich durchsetzte. Nach Rückstand drehte der FC auf, Gürkan Gülten und Sinan Korkmaz schnürten jeweils einen Doppelpack, außerdem trafen Eren Bigicli und Furkan Aslan.