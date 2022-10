Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte bei Türkgücü München nach dem 1:0-Auswärtserfolg in Schweinfurt. – Foto: Johannes Traub

Türkgücü-Sieg im Topspiel - Doppel-Tobi sorgt für Buchbach-Heimdreier 16. Spieltag in der Regionalliga Bayern mit fünf Freitagsspielen: Ivanovic mit Dreierpack +++ Eichstätt weiter im Abwärtstrend +++ Remis am Schönbusch

Am Ende fehlte den Schweinfurtern das Quäntchen Glück, das den Kickern von Türkgücü München im Topspiel an diesem Regionalliga-Freitagabend hold war. Torgarant Yannick Woudstra (in den letzten sechs Spielen vier Treffer) ließ die Kayabunar-Elf beim fünften Auswärtssieg in dieser Saison nach 90 Minuten jubeln. Die Schnüdel bleiben weiter hinter ihren Erwartungen zurück. Neue Besen kehren gut: Über den (endlich eingetretenen) Bachthaler-Effekt durfte sich der FV Illertissen mit seinem Neu-Trainer freuen: Mit einem 3:1-Heimerfolg im Kellerduell gegen den VfB Eichstätt konnten sich die Schwaben behaupten. Für die Mattes-Elf hagelte es die vierte Niederlage in Serie. Der FVI hingegen darf etwas aufatmen und auf Rang 15 klettern. Rain am Lech war zuletzt arg vom Spielermangel gezeichnet - nur neun Feldspieler absolvierten die Trainingseinheit vor dem Duell in Aschaffenburg. Am Ende trennten sich die beiden Teams mit 1:1 unentschieden. Ein gewonnener Punkt für die Weng-Elf. Man of the Match im Sechs-Punktespiel zwischen den Tabellennachbarn FC Augsburg II und dem FC Pipinsried war Franjo Ivanovic, der mit seinen drei Toren auf beeindruckende Weise zum 4:0-Sieg der Fuggerstädter beitragen konnte. Der TSV Buchbach drehte nach einem 1:2-Rückstand gegen Aufsteiger Ansbach noch die Partie. Je zweimal ließen es Tobias Steer und Tobias Sztaf im Gehäuse des Gegners klingeln. Endstand: 4:2 für die Oberbayern, die mit diesem wichtigen Heimdreier in der Tabelle von Rang 13 auf 11 vorrücken.

Warum Adam Jabiri noch immer zu den wertvollsten Kickern der Schweinfurter zählt, hat der Edelstürmer binnen der ersten zehn Minuten wieder einmal unter Beweis stellen können - wenngleich seine zahlreichen Versuche ohne Erfolg geblieben sind. Die 05er waren in den ersten 30 Minuten klar überlegen und hätten die Führung mehr als einmal verdient gehabt. Die unterlegenen Münchener waren bis dato auf Abwehrarbeit und Konterchancen eingestellt - und hatten sich lediglich zwei Chancen in Hälfte eins erarbeitet. Die Gäste kamen dann wie der Blitz aus der Kabine zurück - und stellten mal eben den Spielverlauf auf den Kopf: Türkgücüs Goal-Getter Yannik Woudstra besorgte zwei Minuten nach Wiederanpfiff die Führung für sein Team, das nun engagierter zu Werke ging. Dennoch kam Schweinfurt immer wieder zu Chancen, die jedoch entweder am gegnerischen Keeper oder am eigenen Unvermögen bzw. der eigenen Glücklosigkeit scheiterten. Bis zum Abpfiff wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen.

Beide Teams waren in Halbzeit eins auf Sicherheit eingestellt. Die Gäste konnten durch einen direkt verwandelten wie überaus sehenswerten Freistoß durch Arif Ekin nach 15 Minuten in Führung gehen. Kurz vor dem Seitenwechsel kassierte die Weng-Truppe dann den Ausgleich durch Aschaffenburgs Nicolas Hebisch nach einem feinen Konter. Pausenstand: 1:1. Und dabei blieb es auch bis zum Abpfiff, obwohl die Viktoria in Hälfte zwei mehr Ballbesitz hatte - ohne sich dabei jedoch die ganz zwingenden Chancen zu erarbeiten. Rains Kampf und Einsatzwille wurde am Ende mit einem verdienten Auswärtspunkt belohnt.

Der FCA mit gutem Beginn, doch die erste Großchance hatten die Gäste. Und dennoch markierten die Hausherren (per Elfmeter) Treffer Nummer eins durch Franjo Ivanovic in der 27. Minute. Zehn Minuten später baute Josue M'bila die Führung weiter aus, zwei Minuten darauf war erneut Ivanovic zur Stelle - und Augsburg marschierte mit einem knackigen wie überaus verdienten 3:0 in die Pause. Von Pipinsried war bis dato nur wenig zu sehen. In Hälfte zwei fasste sich in Minute 67 Ivanovic erneut ein Herz und netzte zum spielentscheidenden 4:0 ein. Der Augsburger Heimdreier geht auch in der Höhe in Ordnung.

Yannick Glessing und Kento Teranuma hatten die Führung für die Hausherren auf dem Fuß, doch war es Nicola della Schiava, der den FVI nach einer halben Stunde nach vorne brachte - und kurz vor dem Pausenpfiff erneut jubeln ließ. Die Gäste kamen sehr motiviert aus der Kabine zurück und stellten von da an die deutlich spielbestimmendere Mannschaft. Doch der Anschlusstreffer blieb der Mattes-Elf verwehrt. Auf der anderen Seite erhöhte Hannes Pöschl in der 75. Minute auf 3:0 für die Bachthaler-Truppe. Eichstätts Fabian Eberle gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer für die Nord-Oberbayern.