Türkgücü schlägt "Geheimtipp der Landesliga" – SVH gelingt Kantersieg

Der FC Wacker München und der TSV 1865 Dachau trennten sich im Vorbereitungsspiel unentschieden. Erst in der 67. Minute gelang den Hausherren durch Severin Buchta der Führungstreffer, der für seine Einwechslung belohnt wurde. Die Gäste aus Dachau gaben sich jedoch nicht geschlagen und drängten auf den Ausgleich. In der 87. Minute wurden sie schließlich belohnt: Berkant Barin, ebenfalls ein Einwechselspieler, erzielte den Ausgleichstreffer.

Der SV Dornach empfing den VfB Forstinning zu einem torreichem Duell. Die Hausherren gingen durch Manuel Ring in der 31. Minute in Führung, doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln und glichen durch Omer Berbic in der 39. Minute aus. Can Bozoglu brachte Dornach kurz vor der Pause erneut in Front, doch die zweite Hälfte begann turbulent: Bereits in der 46. Minute glich Mike Opara für Forstinning aus. Nur vier Minuten später drehte Leo Gabelunke das Spiel komplett und erzielte den 2:3-Endstand für die Gäste.

SV Dornach – VfB Forstinning 2:3

SV Dornach: Dominik Bertic (46. Leon Cuni), Manuel Wagatha (66. Amin Idrissi), Simon Reitmayer (46. René Reiter), Maurice Albers, Alexander Mrowczynski, Simon Hamdard, Manuel Ring (66. Albert Hofberger), Hugo Heise (46. Felix Partenfelder), Dominik Beutler (66. Melih Oktay), Leon Rexhaj (46. Markus Buck), Can Bozoglu (46. Soufian Tauber)

VfB Forstinning: Michael Heidfeld (78. Fabian Parteli), Dimitar Kirchev, Victor Bezerra do Nascimento (46. Aleksandar Aco Novakovic), Omer Berbic, Leon Dimitric (46. Ante Basic), Dzemo Sefidanoski (70. Matija Milic), Niklas Reitner, Hauke Knobloch (46. Leo Gabelunke), Matija Milic (46. Felix Breuer), Mike Opara, Frank Schmutzer (46. Noah Klemt)

Schiedsrichter: Julian Spies (Deisenhofen)

Tore: 1:0 Manuel Ring (31.), 1:1 Omer Berbic (39.), 2:1 Can Bozoglu (44.), 2:2 Mike Opara (46.), 2:3 Leo Gabelunke (50.)