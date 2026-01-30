Türkgücü Ratingen steht im Derby in Tiefenbroich unter Druck

Mit Berat Sakiri und Besim Dalmis haben sich kürzlich noch zwei bisherige Tiefenbroicher an der Schwarzbachstraße angemeldet. „Abgeworben haben wir sie nicht, das machen wir nicht“, betont Tokat, „sie wollten unbedingt zu uns. Am Sonntag können sie zeigen, was sie drauf haben.“

Tiefenbroichs 48-jähriger Aufstiegstrainer Serafettin Kaja weiß genau, dass es nichts zu verschenken gibt, denn sechs Punkte vor der Abstiegszone, das ist nicht viel. Zudem fehlen ihm zwei weitere Defensivkräfte: Seedy Touray und Korai Cakir müssen Gelbsperren abbrummen. Aber Kaja sieht auch das locker: „Die Abgänge und auch die Sperren sind zu verkraften. Meine Mannschaft weiß genau, worum es geht. Zudem haben wir den Heimvorteil.“

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: