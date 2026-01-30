Türkgücü Ratingen steht im Derby in Tiefenbroich unter Druck

Mit dem Derby des ASV Tiefenbroich gegen Türkgücü Ratingen im Mittelpunkt startet am Sonntag die Rückrunde der Kreisliga A (15.15 Uhr, Sohlstättenstraße). Es ist wie immer reichliche Brisanz dabei. Die Tiefenbroicher kämpfen als Neuling wie erwartet gegen den Abstieg, und Türkgücü hat den Kampf um die Spitze noch längst nicht aufgegeben. Allerdings liegt der Tabellenvierte bereits zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter SC Unterbach und verlor zuletzt unter anderem seinen prominentesten Spieler, Samed Yesil, der nun wieder in Krefeld spielt.
Türkgücü-Boss Tuncer Tokat gibt sich dennoch wie immer zuversichtlich: „Ich denke, es wird wie schon im Hinspiel einen engen Verlauf geben. Aber wir stellen Bestbesetzung und wollen die Punkte unbedingt mitnehmen.“ 1:0 wurde der Saisonauftakt gewonnen, aber Tiefenbroich hielt bestens mit. Gelingt Türkgücü kein erneuter Sieg, ist der Titelkampf gelaufen. Dann geht es in den 16 Restspielen nur noch um die berühmte „Goldene Ananas“.
Mit Berat Sakiri und Besim Dalmis haben sich kürzlich noch zwei bisherige Tiefenbroicher an der Schwarzbachstraße angemeldet. „Abgeworben haben wir sie nicht, das machen wir nicht“, betont Tokat, „sie wollten unbedingt zu uns. Am Sonntag können sie zeigen, was sie drauf haben.“
Tiefenbroichs 48-jähriger Aufstiegstrainer Serafettin Kaja weiß genau, dass es nichts zu verschenken gibt, denn sechs Punkte vor der Abstiegszone, das ist nicht viel. Zudem fehlen ihm zwei weitere Defensivkräfte: Seedy Touray und Korai Cakir müssen Gelbsperren abbrummen. Aber Kaja sieht auch das locker: „Die Abgänge und auch die Sperren sind zu verkraften. Meine Mannschaft weiß genau, worum es geht. Zudem haben wir den Heimvorteil.“
