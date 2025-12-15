Türkgücü Ratingen setzt sich im Derby bei RW Lintorf durch

Türkgücü Ratingen wurde im Derby der Kreisliga A Düsseldorf beim Lokalrivalen Rot-Weiß Lintorf seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 2:1. Beim Wechsel führten die Lintorfer 1:0, da in der vierten Minute Marco Trebo zur Stelle war, als sich ihm die Führungschance bot. Erst im zweiten Durchgang konnte Türkgücü ein gewisses Übergewicht erstellen und sicherte sich den Dreier durch die Treffer von Göhhan Dalmis (65.) und Emre Rüsti Tokat (77.).

Sieg für Türkgücü durchaus glücklich

Dessen Vater Tuncer Tokat ist der Vereinsboss, er war nicht zufrieden mit seiner Truppe in diesem letzten Hinrundenspiel. Türkgücü will immerhin aufsteigen. „Es war ein glücklicher Sieg“, gab er zu. „Lintorf hat bestens mitgehalten. Dessen Ausgleich lag auch mehrfach in der Luft.“ Nicht mehr dabei in der Rückrunde ist Routinier Christian Schuh. Er wechselt zurück zur SSVg Heiligenhaus. Die Lintorfer bleiben damit tief im Tabellenkeller. Co-Trainer Theo Momm: „Wir mussten mit dem letzten Aufgebot auskommen. Dennoch ist uns eine gute Leistung gelungen. Es standen sich zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber. Nur schade, dass nichts Zählbares herausgekommen ist.“