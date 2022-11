Türkgücü Ratingen erklimmt die Spitze der Kreisliga B Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1: Drei wichtige Punkte für den ASV Tiefenbroich II.

Türkgücü Ratingen hat sich in der Düsseldorfer Kreisliga B, Gruppe 1 an die Tabellenspitze geschossen. Die Schützlinge von Trainer Tommy Mirosavljevic gewannen daheim gegen den DSC 99 II mit 2:0 (0:0), es war der siebte Sieg in Folge. Maurice Rath erlöste die Gastgeber beim Stand von 0:0 nach einer Stunde mit seinem Treffer zum 1:0. Es war das 16. Saisontor des 25-jährigen Ex-Breitscheiders. In der Schlussphase geriet der DSC in Unterzahl (Gelb-Rot), und dabei erhöhte Mehmet Yildiz zum entscheidenden 2:0. Ob die Ratinger aber lange oben bleiben, ist abzuwarten, denn der SV Hösel II gewann kampflos gegen den ASC Ratingen West. Das Kellerkind von der Gothaer Straße Straße trat zum Derby am Neuhaus nicht an, das Spiel ist aber noch nicht offiziell gewertet.