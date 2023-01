Türkgücü Ratingen bei virtuellem Turnier am Start eSports: Ein spannendes FIFA-Turnier steht im Kreis Düsseldorf an.

Virtueller Fußball an einer Spielkonsole erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und am Freitag, 13. Januar hat der elektronische Sport („eSports“) einen großen Aufschlag in der Landeshauptstadt: Beim sogenannten ProLeague eFootball Masters stellen Vereine aus Düsseldorf und der Region Teams mit sieben Spielerinnen und Spielern, die als Mannschaft bei der Fußballsimulation „Fifa“ agieren. Da also sieben Akteure virtuelle Fußballer im Spiel Elf-gegen-Elf steuern, bedarf es einer ausgeprägten Kommunikation, um die einzelnen Aktionen aufeinander abzustimmen und dadurch erfolgreich spielen zu können. Der Turniersieger erhält einen Trikotsatz.