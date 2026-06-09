Türkgücü Ratingen bedauert den Abstieg von RW Lintorf

Rot-Weiß Lintorf ist aus der Kreisliga A Düsseldorf nach zweijähriger Zugehörigkeit wieder abgestiegen. Entscheidend war dabei am letzten Spieltag der Saison nicht das 2:2-Unentschieden im Derby bei Türkgücü Ratingen, sondern der 3:1-Sieg des Tabellennachbarn TSV Urdenbach bei Hilden 05/06. Dadurch hatten die Urdenbacher gegenüber dem SC RWL den Vorteil im direkten Vergleich.
Jedenfalls lagen die RWL-Cracks nach dem Schlusspfiff allesamt wie das berühmte „Häufchen Elend“ an der Schwarzbachstraße auf dem Kunstrasen. Das Trainergespann um den Chef Marc-Thorben Bühring, der trotz des Abstiegs wohl im Amt bleiben wird, konnte kaum entsprechenden Trost spenden. Alle wussten, dass sich Urdenbach an diesem letzten Spieltag retten konnte.
Gesprächtsfreudigkeit konnte man unter diesen Bedingungen aus dem Lintorfer Umfeld kaum erwarten. Immerhin war dann dazu der erfahrene Co-Trainer Michael Jeuken bereit. „Wir sind nicht hier bei Türkgücü abgestiegen“, sagte der frühere Tiefenbroicher. „Wir sind in der Hinrunde abgestiegen. Die haben wir restlos verschlafen, da haben wir nur neun Punkte geholt und waren abgeschlagener Vorletzter. Die Rückrunde war gut mit weiteren 28 Punkten. Mit dieser Leistung wären wir im sicheren Mittelfeld gelandet.“ Auch von ihm kamen schon Signale, dass er trotz des Abstiegs an der Jahnstraße bleibt.
Türkgücü war überlegen. Der Tabellenvierte hatte deutlichmehr Ballbesitz und auch erheblich mehr Torchancen. Dennoch war dessen 1:0 glücklich, denn bei einem Eckball Sekunden vor dem Pausenpfiff griff Lintorfs Keeper Marcel Wallrich, kaum bedrängt, völlig daneben, und Viktor Ndoyi könnte mühelos einköpfen. Dann das 1:1 durch Jonas Keimer, der aus der eigenen A-Jugend hochgeholt wurde. Der 18-Jährige war mit einem feinen Schlenzer in den Türkgücü-Winkel erfolgreich (70.). Dann großes Pech für Lintorf, dass der eingewechselte Luis Kunda nur den Pfosten traf (75.). Da hatte dessen Truppe ihre beste Phase.
Aber Türkgücü erkämpfte sich mit dem 2:1 durch Berkay Özer die Führung zurück (83.). Der Torschütze ist auch erst 18. Das 2:2 erzielte Lintorfs Goalgetter Robin Schwarzbach, es war sein 17. Saisontor (89.). Und dann war Schluss, Lintorf war abgestiegen. Dazu der Türkgücü-Boss: „Das ist richtig schade, dass die Lintorfer in der nächsten Saison nicht mehr dabei sind. Hier bei diesem Derby herrschte tolle Stimmung, auch das ist dem RWL zu verdanken. Das alles sind mit ihrem großartigen Umfeld Super-Jungs.“ Zu den eigenen Aufstiegsplänen ergänzte er: „Wir haben unser Saisonziel klar verfehlt, aber es wirft uns nicht um. Wir greifen wieder an. Kontinuierlich. Es wird nichts überstürzt.“