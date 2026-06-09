Türkgücü Ratingen bedauert den Abstieg von RW Lintorf Das Kreisliga-A-Derby zwischen Ratingen und Lintorf endet 2:2 – zu wenig für RWL, weil ein Konkurrent gewinnt und im direkten Vergleich vorne ist. Türkgücü wiederum muss seine Aufstiegspläne in die neue Saison mitnehmen. von RP / Werner Möller · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Rot-Weiß Lintorf muss in der neuen Saison in der Kreisliga B antreten. – Foto: Dennis Kemmerling

Rot-Weiß Lintorf ist aus der Kreisliga A Düsseldorf nach zweijähriger Zugehörigkeit wieder abgestiegen. Entscheidend war dabei am letzten Spieltag der Saison nicht das 2:2-Unentschieden im Derby bei Türkgücü Ratingen, sondern der 3:1-Sieg des Tabellennachbarn TSV Urdenbach bei Hilden 05/06. Dadurch hatten die Urdenbacher gegenüber dem SC RWL den Vorteil im direkten Vergleich.

Jedenfalls lagen die RWL-Cracks nach dem Schlusspfiff allesamt wie das berühmte „Häufchen Elend“ an der Schwarzbachstraße auf dem Kunstrasen. Das Trainergespann um den Chef Marc-Thorben Bühring, der trotz des Abstiegs wohl im Amt bleiben wird, konnte kaum entsprechenden Trost spenden. Alle wussten, dass sich Urdenbach an diesem letzten Spieltag retten konnte. 28 Punkte in der Rückrunde waren stark Gesprächtsfreudigkeit konnte man unter diesen Bedingungen aus dem Lintorfer Umfeld kaum erwarten. Immerhin war dann dazu der erfahrene Co-Trainer Michael Jeuken bereit. „Wir sind nicht hier bei Türkgücü abgestiegen“, sagte der frühere Tiefenbroicher. „Wir sind in der Hinrunde abgestiegen. Die haben wir restlos verschlafen, da haben wir nur neun Punkte geholt und waren abgeschlagener Vorletzter. Die Rückrunde war gut mit weiteren 28 Punkten. Mit dieser Leistung wären wir im sicheren Mittelfeld gelandet.“ Auch von ihm kamen schon Signale, dass er trotz des Abstiegs an der Jahnstraße bleibt.