🗣: Türkgücü punktlos nach "Fehlentscheidung" – Pummer lobt seine Elf

Die Stimmen zum 20. Spieltag der Bayernligen

von Lara Marjanovic · Heute, 17:09 Uhr
– Foto: Robert Geisler

Das Türkgücü-Drama geht aufgrund einer schwachen ersten Hälfte und einem aberkanntem Tor weiter. Deisenhofen-Trainer Pummer lobt seine Elf nach der Niederlage gegen starke Landsberger.

Türkgücü geht punktlos aus aufgrund schwacher erster Hälfte

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
0

Rainer Elfinger, Trainer von Türkgücü München: » Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und nicht gut verteidigt. Wir haben das Tor angeboten und Hauzenberg hat es gut gemacht. Wir schießen dann ein ganz reguläres 1:1, was aber aberkannt wurde. Letztendlich stellte sich das als Fehlentscheidung raus – aber das ist nebensächlich. In der zweiten Hälfte war es unser Spiel, wir haben viel mehr Druck ausgeübt. Die goldene Situation haben wir liegen lassen, welche der Torwart aber auch super pariert hat. Danach wurde es ein wildes Spiel – auf beiden Seiten Chancenwucher. «

Pummer lobt trotz Niederlage » die Moral und die kämpferische Einstellung der Mannschaft «

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
4
2
Abpfiff

Andreas Pummer, Trainer vom FC Deisenhofen: » Wir sind kurz vor der Halbzeit nach einer ausgeglichenen Partie in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte war Landsberg 20 Minuten wirklich drückend und so nahm das Spiel seinen Lauf. Ich muss meiner Mannschaft aber ein Kompliment machen. Wir sind trotz Rückstand super zurückgekommen, haben auf 2:2 verkürzt und hatten dann sogar die große Chance durch eine Lattenschuss in Führung zu gehen. In der Gegensituation laufen wir in einen Konter rein und geraten in Rückstand. Die Moral und die kämpferische Einstellung der Mannschaft war top und meiner Meinung nach war es ein Spiel auf Augenhöhe. «

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
3
0

Der ausführliche Bericht zum Spiel: "Brutal scharf und griffig"

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
4
1

Ismaning feiert ein Fußballfest gegen Schalding-Heining.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
3
0
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
2
1

TuS Geretsried feiert Zittersieg nach Blitzstart.

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
0
Abpfiff

Sa., 28.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
Abgesagt