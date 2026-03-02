🗣: Türkgücü punktlos nach "Fehlentscheidung" – Pummer lobt seine Elf

Das Türkgücü-Drama geht aufgrund einer schwachen ersten Hälfte und einem aberkanntem Tor weiter. Deisenhofen-Trainer Pummer lobt seine Elf nach der Niederlage gegen starke Landsberger.
Rainer Elfinger, Trainer von Türkgücü München: » Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und nicht gut verteidigt. Wir haben das Tor angeboten und Hauzenberg hat es gut gemacht. Wir schießen dann ein ganz reguläres 1:1, was aber aberkannt wurde. Letztendlich stellte sich das als Fehlentscheidung raus – aber das ist nebensächlich. In der zweiten Hälfte war es unser Spiel, wir haben viel mehr Druck ausgeübt. Die goldene Situation haben wir liegen lassen, welche der Torwart aber auch super pariert hat. Danach wurde es ein wildes Spiel – auf beiden Seiten Chancenwucher. «
Andreas Pummer, Trainer vom FC Deisenhofen: » Wir sind kurz vor der Halbzeit nach einer ausgeglichenen Partie in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte war Landsberg 20 Minuten wirklich drückend und so nahm das Spiel seinen Lauf. Ich muss meiner Mannschaft aber ein Kompliment machen. Wir sind trotz Rückstand super zurückgekommen, haben auf 2:2 verkürzt und hatten dann sogar die große Chance durch eine Lattenschuss in Führung zu gehen. In der Gegensituation laufen wir in einen Konter rein und geraten in Rückstand. Die Moral und die kämpferische Einstellung der Mannschaft war top und meiner Meinung nach war es ein Spiel auf Augenhöhe. «
Der ausführliche Bericht zum Spiel: "Brutal scharf und griffig"
Ismaning feiert ein Fußballfest gegen Schalding-Heining.
TuS Geretsried feiert Zittersieg nach Blitzstart.