Türkgücü punktlos nach "Fehlentscheidung" – Pummer lobt seine Elf Die Stimmen zum 20. Spieltag der Bayernligen

Das Türkgücü-Drama geht aufgrund einer schwachen ersten Hälfte und einem aberkanntem Tor weiter. Deisenhofen-Trainer Pummer lobt seine Elf nach der Niederlage gegen starke Landsberger.

Türkgücü geht punktlos aus aufgrund schwacher erster Hälfte

Rainer Elfinger, Trainer von Türkgücü München: » Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und nicht gut verteidigt. Wir haben das Tor angeboten und Hauzenberg hat es gut gemacht. Wir schießen dann ein ganz reguläres 1:1, was aber aberkannt wurde. Letztendlich stellte sich das als Fehlentscheidung raus – aber das ist nebensächlich. In der zweiten Hälfte war es unser Spiel, wir haben viel mehr Druck ausgeübt. Die goldene Situation haben wir liegen lassen, welche der Torwart aber auch super pariert hat. Danach wurde es ein wildes Spiel – auf beiden Seiten Chancenwucher. «

Pummer lobt trotz Niederlage » die Moral und die kämpferische Einstellung der Mannschaft «