Türkgücü oder Ambach: Wer ist die Nummer eins?

Dillenburg. Ein 8:1 gegen die SG Tringenstein/Oberndorf, ein 6:1 gegen den SSV Haigerseelbach und zuletzt ein weiteres 8:1 beim FC Flammersbach – Aufsteiger SSV Türkgücü Dillenburg hat beinahe erwartungsgemäß einen Traumstart in die neue Saison der Fußball-B-Liga Dillenburg hingelegt. Mit neun Punkten aus drei Spielen ist die Elf des Trainergespanns Ihsan Aktas und Mustafa Demirdöven zwar noch nicht Tabellenführer, aber einzig deshalb, weil man eine Partie weniger absolviert hat als die Konkurrenz. Von Rang eins grüßt aktuell die SG Ambach, die mit zehn Punkten aus vier Spielen und einem 20:3-Torverhältnis ebenfalls hervorragend unterwegs ist. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es nun am Dillenburger Sportzentrum zum direkten Duell der beiden Top-Teams.