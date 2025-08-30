 2025-08-28T05:22:00.927Z

Für Türkgücü-Mittelfeldspieler Mikael Mercan (Zweiter v. l.) war im Finale der Dillenburger Fußball-Stadtmeisterschaft wegen muskulärer Probleme Schluss. Inzwischen steht er wieder im Aufgebot des Tabellendritten. V. l. sind außerdem zu sehen Isarfil Tekin und Yazan al Shareef vom FSV Manderbach sowie Ersel Sahin von Türkgücü. © Sven Jessen
Türkgücü oder Ambach: Wer ist die Nummer eins?

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Am Sonntag um 15 Uhr kommt es in der Fußball-B-Liga Dillenburg zum Spitzenspiel zwischen Türkgücü Dillenburg und Spitzenreiter SG Ambach. Türkgücü-Trainer Ihsan Aktas blickt voraus +++

Dillenburg. Ein 8:1 gegen die SG Tringenstein/Oberndorf, ein 6:1 gegen den SSV Haigerseelbach und zuletzt ein weiteres 8:1 beim FC Flammersbach – Aufsteiger SSV Türkgücü Dillenburg hat beinahe erwartungsgemäß einen Traumstart in die neue Saison der Fußball-B-Liga Dillenburg hingelegt. Mit neun Punkten aus drei Spielen ist die Elf des Trainergespanns Ihsan Aktas und Mustafa Demirdöven zwar noch nicht Tabellenführer, aber einzig deshalb, weil man eine Partie weniger absolviert hat als die Konkurrenz. Von Rang eins grüßt aktuell die SG Ambach, die mit zehn Punkten aus vier Spielen und einem 20:3-Torverhältnis ebenfalls hervorragend unterwegs ist. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es nun am Dillenburger Sportzentrum zum direkten Duell der beiden Top-Teams.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

