Türkgücü München vom Spielbetrieb ausgeschlossen

München – Sie hatten sich auf Heimspiel vorbereitet, die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried. Doch die für den heutigen Samstag angesetzte Partie in der Küchenstadl-Arena gegen Türkgücü München wurde kurzfristig abgesagt – doch nicht etwa wegen womöglich schlechter Platzverhältnisse oder einer Krankheitswelle in einer Mannschaft. Der Grund: Der Bayerische Landessportverband (BLSV) hat gegen Türkgücü München einen so genannten „vorübergehenden Ausschluss“ erwirkt.

Die Hintergründe für diese Entscheidung waren aufgrund der sehr kurzfristigen Meldung am gestrigen frühen Abend nicht in Erfahrungen zu bringen. Aufgrund des Ausschlusses war der Bayerischen Fußball-Verband (BFV) verpflichtet, alle Spiele mit Beteiligungen von Türkgücü-Mannschaften abzusagen, wie Spielleiter Patrick Garbe mitteilte. Ohne BLSV-Berechtigung besteht zum Beispiel kein Versicherungsschutz für die Fußballer. Wie das Spiel gewertet wird, steht noch nicht fest, das ist nun Sache des Sportgerichts. Es sei aber damit zu rechnen, dass es 2:0 für Pipinsried gewertet wird, so Garbe.

Die brisante Meldung machte Pipinsried auf Instagram öffentlich. „Nach einem Telefonat des Bayernliga Spielgruppenleiters Patrick Garbe mit unserem sportlichen Leiter „Jochi“ Müller wurden wir informiert, dass das Spiel gegen Türkgücü morgen aufgrund einer Sperre von Türkgücü nicht stattfinden wird“, schreibt der FCP auf Social Media. „Unser „Tag der Vereine“ wird zu einem anderen Spieltermin nachgeholt.“