Ünal Tosun steht Türkgücü München nicht mehr zur Verfügung. – Foto: Walter Brugger/FuPa Oberbayern

Türkgücü München sucht erneut einen Trainer für die Bayernliga Nach Abschied der Vereinslegende Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Türkgücü Mün TürkAugsburg Ünal Tosun

Für Außenstehende überraschend verließ Vereinslegende Ünal Tosun Türkgücü München. Der neue Trainer ist bereits der Dritte der Saison.

München – Die turbulenten Zeiten bei Türkgücü München gehen weiter – auch personell: Am Sonntag gab Türkgücü München überraschend bekannt, dass Spielertrainer und Vereinslegende Ünal Tosun den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt. Vor ein paar Wochen hatte bereits Uli Bergmann seinen Hut genommen. Eine Lösung auf der Trainerposition hat Türkgücü München indes bereits im Blick. Bayernliga-Schlusslicht Türkgücü München sucht den Nachfolger von Ünal Tosun

In Tosuns letztem Spiel als Türkgücü-Trainer verspielten die Münchner eine 1:0-Halbzeitführung gegen den FC Deisenhofen und mussten damit bereits die zwölfte Niederlage im 15. Saisonspiel hinnehmen. Somit liegt der Regionalliga-Absteiger weiterhin am Tabellenende der Bayernliga Süd. Der Rückstand auf die Relegationsplätze beträgt momentan drei Punkte, der auf die Nicht-Abstiegsplätze bereits zehn. In den nächsten drei Tagen soll die Nachfolge im besten Fall geregelt sein. Dem neuen Übungsleiter des abstiegsbedrohten Bayernligisten bleibt nicht viel Zeit, um das Team auf die nächste Aufgabe in der Liga vorzubereiten. Denn bereits am kommenden Samstag steht das richtungsweisende Kellerduell gegen Türkspor Augsburg an.