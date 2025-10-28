Türkgücü München sucht erneut einen Trainer für die Bayernliga

Für Außenstehende überraschend verließ Vereinslegende Ünal Tosun Türkgücü München. Der neue Trainer ist bereits der Dritte der Saison.
München – Die turbulenten Zeiten bei Türkgücü München gehen weiter – auch personell: Am Sonntag gab Türkgücü München überraschend bekannt, dass Spielertrainer und Vereinslegende Ünal Tosun den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt. Vor ein paar Wochen hatte bereits Uli Bergmann seinen Hut genommen. Eine Lösung auf der Trainerposition hat Türkgücü München indes bereits im Blick.
In Tosuns letztem Spiel als Türkgücü-Trainer verspielten die Münchner eine 1:0-Halbzeitführung gegen den FC Deisenhofen und mussten damit bereits die zwölfte Niederlage im 15. Saisonspiel hinnehmen. Somit liegt der Regionalliga-Absteiger weiterhin am Tabellenende der Bayernliga Süd. Der Rückstand auf die Relegationsplätze beträgt momentan drei Punkte, der auf die Nicht-Abstiegsplätze bereits zehn.
In den nächsten drei Tagen soll die Nachfolge im besten Fall geregelt sein. Dem neuen Übungsleiter des abstiegsbedrohten Bayernligisten bleibt nicht viel Zeit, um das Team auf die nächste Aufgabe in der Liga vorzubereiten. Denn bereits am kommenden Samstag steht das richtungsweisende Kellerduell gegen Türkspor Augsburg an.
Türkspor Augsburg befindet sich derzeit zwei Zähler vor Türkgücü München. Mit einem Sieg könnten die Münchner neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen. Eine erneute Niederlage in einem Duell mit einem direkten Konkurrenten wäre ein herber Rückschlag im Kampf um den ersehnten Bayernliga-Klassenerhalt.
Dem Tosun-Nachfolger steht eine große sportliche Aufgabe bevor. Nach 15 Spielen ist der Abschied von Tosun bereits der zweite Trainerwechsel der Saison. Slaven Skeledzic übernahm im Sommer nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern und sollte den Verein vorerst wieder in ruhigeres Fahrwasser lenken.
Nach nur vier Pflichtspielen trennten sich die Wege des ehemaligen Co-Trainers von Miroslav Klose und Türkgücü München. Und es kam zum Streit. Im Anschluss ruhten alle Hoffnungen auf Tosun. Die Vereinslegende verließ den Verein immerhin durch die Vordertür. (Alexander Nikel)