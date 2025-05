Türkgücü München startet neu: „Regionalliga wird es viele Jahre nicht geben“

Türkgücü München hat in der vergangenen Jahren stark polarisiert. Nach dem Abstieg in die Bayernliga soll beim Verein Ruhe einkehren.

Der Tenor ist klar: Bei Türkgücü München wird nicht mehr groß getönt, sondern es soll bodenständig zugehen. Für Yilmaz gehört dazu auch eine Aufarbeitung der Vergangenheit. „Regionalliga wird es für Türkgücü München eine lange Zeit nicht geben“, erklärt er. „Bevor wir die Infrastruktur nicht haben, haben wir in der Regionalliga nichts verloren.“ Das anhaltende Stadionproblem hatte letztlich auch dazu geführt, dass Türkgücü für die nächste Saison ohnehin keine Regionalliga-Zulassung erhalten hat . „In der Bayernliga wird auch schöner Fußball gespielt“, so Yilmaz.

Kaum ein Verein hat in den vergangenen Jahren so sehr polarisiert wie Türkgücü München. Nach der Spielabsage gegen Aschaffenburg verabschiedete sich der Verein mit einer Generalabrechnung aus der Regionalliga Bayern . Vorstand Serdar Yilmaz, der zurzeit auch für die sportliche Leitung verantwortlich ist , will die unrühmliche Vergangenheit nun hinter sich lassen. „Wir möchten in Ruhe in der Bayernliga spielen“, sagt Yilmaz.

Anlage an der Heinrich-Wieland-Straße wird ertüchtigt – Trainersuche zeitnah abgeschlossen

In der Bayernliga stellt sich zumindest das Problem mit dem Stadion nicht. Türkgücü München kann auf der heimischen Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße spielen. Die Spielstätte muss für die Bayernliga noch ertüchtigt werden. Wie ein Sprecher des Referats für Bildung und Sport auf Anfrage erklärt, brauche es unter anderem eine durchgängige Bande. Dazu habe es in der vergangenen Woche bereits ein Gespräch mit Verantwortlichen von Türkgücü und der Stadt gegeben. „Es müssen ein paar Kleinigkeiten verändert werden“, sagt auch Uli Bergmann. Durch den Abstieg können Türkgücü in der Hinsicht „durchatmen“. An der Spielstätte sollte der Spielbetrieb diesmal also nicht scheitern.

Jetzt, da die Stadionfrage gelöst ist, will Türkgücü auch den Trainerposten neu besetzen. „Der Abgang von Alpi (Ex-Trainer Kayabunar, Anm. d. Red.) kam für uns relativ überraschend“, blickt Vorstand Yilmaz zurück. Nach dem Abschied einer solchen „Identifikationsfigur“ sei es schwer, ein Trainerprofil zu umreißen. Türkgücü suche einen Coach, der mit jungen Spielern umgehen könne. Talente, einige davon aus der eigenen A-Jugend, sollen gemeinsam mit einer erfahrenen Achse das neue Bayernliga-Team Türkgücüs bilden. Man sei in Gesprächen mit drei „interessanten Kandidaten“, fügt Bergmann an. Wer der neue Mann an der Seitenlinie wird, will Türkgücü in wenigen Tagen bekanntgeben, schließlich sei man schon recht spät dran mit der Trainersuche.

Saisonziel: Schnellstmöglicher Klassenerhalt in der Bayernliga

Auch der Kader wird sich verändern. „Viele Spieler gehen, viele aber auch nicht“, betont Yilmaz. Der Verein sei optimistisch, einen für die Bayernliga tauglichen Kader zusammenzustellen. Als sportliches Ziel für die neue Saison ruft der Vorstand aus, „schnellstmöglich den Klassenerhalt in der Bayernliga“ zu sichern.

Die Finanzen will Türkgücü ebenfalls stabilisieren. Die Verantwortlichen sind guter Dinge, schließlich fallen die horrenden Kosten für die Stadionmiete weg. In der Bayernliga sind außerdem die Spielergehälter kleiner. „Die Konsolidierung steht im Vordergrund“, erklärt Yilmaz. „Wir werden versuchen, Verbindlichkeiten nach und nach abzubauen“, ergänzt Bergmann. Der Spielbetrieb für die Saison 2025/2026 sei gesichert. „Klar“, erklärt Bergmann. (vfi)