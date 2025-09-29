Türkgücü München sendet Lebenszeichen – Deisenhofen kassiert Klatsche

Tosun holte mit Türkgücü ein Remis. – Foto: Michael Sigl/Imago

Heimstetten schlägt spät zurück und gewinnt gegen Türkspor Augsburg. Der FC Deisenhofen geht gegen Gundelfingen baden. Landsberg bleibt an den Löwen dran.

Am zwölften Spieltag war der souveräne Tabellenführer vom TSV 1860 II spielfrei und konnte in Ruhe verfolgen, wie sich die Verfolger schlagen. Dabei bleibt besonders der TSV Landsberg den Junglöwen auf den Fersen. Nach dem jüngsten Trainerwechsel geht es bei den Lechstädtern aufwärts. Dies zeigte sich beim 3:2-Auswärtssieg in Nördlingen. Für die Treffer sorgten Daniele Sgodzaj (32.), Maximilian Seemüller (49.) und Benedikt Auburger (52.). Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen TSV Landsberg TSV Landsb. 2 3 Abpfiff

Im Duell der Ex-Regionalligisten gab es keinen Sieger. Der SV Schalding-Heining und der FC Pipinsried trennten sich mit 1:1. Mit dem Treffer von Sebastian Keßler (61.) sicherte sich die Mannschaft von Trainer Josef Steinberger wenigstens einen Zähler.

Die Ambitionen des FC Sportfreunde Schwaig auf einen Spitzenplatz bekamen einen kleinen Dämpfer. Dafür jubelte Türkgücü München über den ersten Auswärtspunkt. Der Regionalliga-Absteiger ging bereits nach sieben Minuten durch den talentierten Junior Fernando Herodes in Führung. Das Team Spielertrainer Ünal Tosun verteidigte den knappen Vorsprung bis in die lange Nachspielzeit. Da schlug dann der Schwaiger Torjäger Raffael Ascher eiskalt zu.

Mit seinem neunten Saisontreffer traf der 29-Jährige zum 1:1-Endstand. Da spielte es dann auch keine Rolle, dass der Gästespieler Fatjon Celani noch die rote Karte sah. „Es ist natürlich bitter, kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich zu kassieren. Trotzdem bin ich zufrieden und stolz auf meine Mannschaft“, so Tosun. Der SV Kirchanschöring zählte lange zu den hartnäckigsten Widersachern der Junglöwen, die sich jetzt aber auf Nachbarschaftshilfe freuen konnten. So gewann der FC Ismaning mit 1:0 gegen den Kontrahenten aus dem Rupertiwinkel. Die Gäste, am kommenden Spieltag Kontrahent der U21 des TSV 1860, schwächten sich nach 20 Minuten durch die rote Karte für Nick Schreiber.

Ismaning nutzte die lange personelle Überzahl in der 83. Minute durch den Matchball von Daniel Weber. Die Mannschaft von FC-Trainer Jacky Muriqi setzte sich mit dem zweiten Sieg hintereinander weiter von den Abstiegsrängen ab. Der SV Heimstetten konnte sich beim 2:1 gegen Türkspor Augsburg einmal mehr auf seine beiden Torjäger verlassen und schaffte zugleich mit diesem Heimsieg den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde zum Toto-Cup. Yamin H-Wold (20.) und Lukas Riglewski (84. per Elfmeter) machten den Dreier perfekt und konnten damit die unglückliche Derbyniederlage in der Vorwoche in Deisenhofen abhaken.

Der TuS Geretsried erwischte einen tollen Saisonstart, klagte aber auch über viel Verletzungspech und eine Niederlagenserie, die sich mit dem 1:2 gegen den SV Erlbach fortsetzte. Der Bayernliga-Neuling ging in der 48. Minute durch Sebastian Schrills in Führung, doch die routinierten Gäste konterten mit den Treffern von Leonhard Thiel (76.) und Benjamin Schlettwagner (90.+3). „Nach der spielfreien Woche wollen wir wieder alle Kräfte bündeln und stärker zurückkommen“, sagte der Geretsrieder Trainer Daniel Dittmann nach der dritten Heimniederlage in Serie.

Für Pummers Deisenhofen geht es auf und ab. – Foto: Michael Sigl/Imago