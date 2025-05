Wo spielt Türkgücü in der kommenden Saison? Diese Frage beschäftigt Geschäftsstellenleiter Uli Bergmann. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Türkgücü München plant Heimspiele im Grünwalder Stadion Lizenz auch für Bayernliga beantragt Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Türkgücü Mün Ulrich Bergmann

Türkgücü München kämpft weiter um ein Stadion für die kommende Saison. Der Verein braucht eine verlässliche Alternative zum Grünwalder Stadion.

München – Für die Verantwortlichen von Türkgücü München ist die Stadionfrage ein beinahe täglicher Kampf. „Es bleibt schwer. Sehr schwer“, sagt Uli Bergmann im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Er leitet seit Anfang des Jahres die Geschäftsstelle des Vereins. Dass Türkgücü keine dauerhaft verfügbare und Regionalliga-taugliche Spielstätte hat, ist seit Jahren ein Problem. Von der Wahl der Heimspielstätte hängt allerdings ab, ob Türkgücü auch für die kommende Saison die Regionalliga-Lizenz erhält. Türkgücü München reicht Unterlagen für Regionalliga ein – Ausweichstätte für „normale Spiele“ gesucht

Immerhin: Die dafür nötigen Unterlagen hat Türkgücü laut Bergmann fristgerecht am vergangenen Freitag (2. Mai) eingereicht. Als Heimspielstätte ist darin das Grünwalder Stadion gemeldet. „Wenn nicht drei Spiele an einem Wochenende stattfinden.“ Der Klub aus dem Münchner Osten hat gegenüber dem TSV 1860 und dem FC Bayern II das Nachsehen. Zudem sicherte sich im vergangenen Jahr der FFC Wacker München das Recht auf Heimspiele auf Giesings Höhen, spielte aber bislang nicht dort. Sollten die Fußballerinnen in der kommenden Spielzeit tatsächlich im Grünwalder Stadion auflaufen, schwinden Möglichkeiten für Heimspiele Türkgücüs in der Kultstätte noch weiter. Denn im Grünwalder Stadion dürfen pro Saison nur maximal 50 Spiele stattfinden. Kein Fußball mehr im Dantestadion

In der neuen Saison soll das Grünwalder Stadion primär als Spielstätte für Risikospiele Türkgücüs dienen. „Wir brauchen eine Ausweichstätte für normale Spiele‘“, erklärt Bergmann. Welches Stadion Türkgücü in den Lizenzunterlagen als Alternative angegeben hat, will der Geschäftsstellenleiter nicht sagen. Zuletzt spielte der Verein regelmäßig im Dantestadion, doch auch dort kam es immer wieder zu Terminkollisionen. Jetzt hat die Stadt offenbar angekündigt, dass im „Dante“ in der kommenden Saison kein Fußball mehr gespielt werden soll.

Das Dantestadion war bereits in den 80er und 90er Jahren der Heimspielort des Vorgängervereins von Türkgücü München. – Foto: Marcus Schlaf