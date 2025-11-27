Türkgücü München, Kayabunar und Co. gratulieren Fürths Abrangao

Dabei war Abrangao bei seinem Wechsel nach Fürth ursprünglich lediglich für die Zweitvertretung des Kleeblatts vorgesehen. Zehn Partien absolvierte er in der Regionalliga, ehe er sich mit konstant starker Leistung für höhere Aufgaben empfahl. Bis dato lief der Youngster bereits sechsmal für die Profis auf, davon einmal im DFB-Pokal , und stand zuletzt viermal in Folge in der Startelf. Nun ist sein Platz in der ersten Mannschaft auch fest auf dem Papier besiegelt.

München/Fürth – Nach nur fünf Partien in der 2. Bundesliga war klar: Türkgücü-Eigengewächs David Abrangao ist zu weit mehr als nur Regionalliga tauglich. Denn bereits bei seinem Profi-Debüt für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga setzte der 21-Jährige ein Ausrufezeichen und sicherte dem Kleeblatt mit seinem ersten Zweitliga-Tor einen wichtigen Punkt.

Das 21-jährige Talent stammt aus der Jugend des FC Stern und wechselte 2022 zu Türkgücü München. Durch starke Leistungen unter Alper Kayabunar zog er das Interesse der SpVgg Greuther Fürth auf sich. Knapp über 50 Regionalligaspiele stehen auf seinem Konto. „Ich bin überzeugt, dass er es nach oben schafft“ , sagte Türkgücü Sportvorstand Serdar Yilmaz nach dem Wechsel Abrangaos zur Zweitvertretung des Kleeblatts. Und siehe da, er hatte recht.

„Es freut mich, dass er von der engen Verzahnung mit dem NLZ profitiert hat und so innerhalb kürzester Zeit den Sprung nach oben schaffen konnte und auch anderen Spielern im NLZ zeigt, die Türe steht offen“, wird Sportdirektor Stephan Fürstner auf der Vereinswebsite zitiert. „David bringt eine sehr gute Mischung mit, denn neben seinem Talent zeigt er auch eine große Bereitschaft, an sich zu arbeiten.“

Defensivtalent Abrangao kann sein Glück nicht in Worte fassen – Türkgücü meldet sich

Der 1,91 Meter große Youngster kann es selbst kaum glauben. „Natürlich hofft man immer, dass es so schnell geht, aber ganz ehrlich: Ich hätte im Sommer nicht gedacht, dass es so schnell geht, auch wenn mir schon aufgezeigt wurde, dass es für mich einen Weg nach oben geben kann. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und werde alles versuchen, das Vertrauen zurückzuzahlen“, so Abrangao.

„Wir sind stolz auf deinen Weg, ein echtes Vorbild für junge Talente“

Türkgücü München auf Instagram über David Abrangao

Die Freude ist aber nicht nur bei ihm groß. Auch sein Jugendverein Türkgücü München ist überglücklich. Diese gratulierten ihm selbst per Instagram. „Wir sind stolz auf deinen Weg, ein echtes Vorbild für junge Talente“, schreibt der Bayernligist. Auch seine Weggefährten verfolgen Abgrangaos Weg genaustens.

Beispiele hierfür wäre Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II, der ihm nach seinem Profi-Debüt die Worte „Bravo kleiner, bin sehr stolz auf dich“ widmete. Ähnliches kam auch Ex-Türkgücü-Co-Trainer Tufan Lacin: „Harte Arbeit zahlt sich aus. Verdient Glückwunsch.“