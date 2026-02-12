Türkgücü München in neuem Gewand – Haching-Neuzugang gibt Debüt Oberbayerische Teams von Bayernliga bis zur Bezirksliga im Einsatz von Boris Manz · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

Drei Siege, zwei Niederlagen: Licht und Schatten zeigte Türkgücü München bislang in der Vorbereitung. Zuletzt siegte die Mannschaft von Elfinger mit 4:2 gegen Wacker München. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Am Mittwoch, dem 11. Februar, fanden in Oberbayern einige Testspiele statt. So bot unter anderem Murnau Türkgücü München die Stirn, während die SpVgg Unterhaching den SV Heimstetten abfertigte. Zwei Bezirksligisten feierten klare Erfolge.

Ex-Hachinger trifft gegen SpVgg – Türkgücü in neuem Gewand – Ingolstadt siegt deutlich

Der TSV Murnau hat das Pokal-Aus scheinbar gut weggesteckt. Das Gastspiel bei Bayernliga-Schlusslicht Türkgücü München endete mit 0:0. Während die Drachen erneut mit einer extrem jungen Mannschaft antraten (Durchschnittsalter unter 21), kamen bei den Münchnern einige Neuzugänge zum Zug. Darunter die potentiellen Felix-Thiel-Nachfolger Leon Walch und Armin Herbert, Sahin und Burhan Bahadir (zuletzt FC Unterföhring) und Jonas Ngusu Luzolo (zuletzt FC Garmisch-Partenkirchen).