Türkgücü München in neuem Gewand – Haching-Neuzugang gibt Debüt

Oberbayerische Teams von Bayernliga bis zur Bezirksliga im Einsatz

von Boris Manz · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser
Drei Siege, zwei Niederlagen: Licht und Schatten zeigte Türkgücü München bislang in der Vorbereitung. Zuletzt siegte die Mannschaft von Elfinger mit 4:2 gegen Wacker München.
Drei Siege, zwei Niederlagen: Licht und Schatten zeigte Türkgücü München bislang in der Vorbereitung. Zuletzt siegte die Mannschaft von Elfinger mit 4:2 gegen Wacker München. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Am Mittwoch, dem 11. Februar, fanden in Oberbayern einige Testspiele statt. So bot unter anderem Murnau Türkgücü München die Stirn, während die SpVgg Unterhaching den SV Heimstetten abfertigte. Zwei Bezirksligisten feierten klare Erfolge.

Ex-Hachinger trifft gegen SpVgg – Türkgücü in neuem Gewand – Ingolstadt siegt deutlich

Gestern, 19:30 Uhr
Türkgücü München
TSV Murnau
0
0
Abpfiff

Der TSV Murnau hat das Pokal-Aus scheinbar gut weggesteckt. Das Gastspiel bei Bayernliga-Schlusslicht Türkgücü München endete mit 0:0. Während die Drachen erneut mit einer extrem jungen Mannschaft antraten (Durchschnittsalter unter 21), kamen bei den Münchnern einige Neuzugänge zum Zug. Darunter die potentiellen Felix-Thiel-Nachfolger Leon Walch und Armin Herbert, Sahin und Burhan Bahadir (zuletzt FC Unterföhring) und Jonas Ngusu Luzolo (zuletzt FC Garmisch-Partenkirchen).

Gestern, 18:00 Uhr
SpVgg SV Weiden
FC Ingolstadt 04
2
5
Abpfiff

Der FC Ingolstadt II fuhr bei der SpVgg SV Weiden einen deutlichen 5:2-Sieg ein. Rexhepi, Lakatos, Bakic (2x) und Bachmann erzielten die Treffer für die Jungschanzer. (Zum ausführlichen Bericht.)

Gestern, 19:30 Uhr
SV Heimstetten
SpVgg Unterhaching
1
5
Abpfiff

Die SpVgg Unterhaching gewann am Mittwoch deutlich in Heimstetten – mit einer extrem jungen Mannschaft (Durchschnittsalter unter 20). Im Kasten feierte Keeper Maurice Dehler sein Debüt im Haching-Trikot. Für Tore sorgten die Hachinger Eigengewächse Weiß, Pfeiffer (2x), Eckl und Hannemann – und auch auf den Heimstettener Treffer erzielte ein ehemaliges Hachinger Talent. David Leitl traf vor der Pause zum zwischenzeitlichen 1:2.

TSV Ampfing und SEF Freising siegen am Ende deutlich – Siegsdorf unterliegt Kreisligist

Gestern, 20:00 Uhr
SC Eintracht Freising
TSV Wartenberg
6
3
Abpfiff

Schützenfest in Freising beim Duell zwischen dem SEF und Wartenberg. Der Kreisligist ging zunächst zweimal in Front (1:0, Davydov; 2:1, Bauer) musste aber noch vor der Pause den 2:3-Treffer durch Huber hinnehmen. Nach der Pause glich Wartenberg durch Härtl nochmal aus, ehe Stubenvoll, Aitenora und List für einen klaren 6:3-Sieg für Freising sorgten.

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Prien am Chiemsee
TSV Siegsdorf
2
0
Abpfiff

Die Bezirksligisten der Ost-Staffel hatten am Mittwochabend gemischte Gefühle. Während der TSV Siegsdorf bei Kreisligist TuS Prien am Chiemsee mit 0:2 unterlag, fuhr der TSV Ampfing bei Kreisligist Tacherting einen souveränen 5:0-Sieg ein. Neuzugang und Routinier Irfan Selimovic traf doppelt.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Ampfing
SV Linde Tacherting
5
0
Abpfiff

Weitere Testspiele am 12. Februar 2026

Gestern, 20:30 Uhr
TSV Dorfen
BSG Taufkirchen
Abgesagt

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Bad Endorf
FC Töging
-
-
Abpfiff