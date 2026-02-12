Türkgücü München in neuem Gewand – Haching-Neuzugang gibt Debüt

Am Mittwoch, dem 11. Februar, fanden in Oberbayern einige Testspiele statt. So bot unter anderem Murnau Türkgücü München die Stirn, während die SpVgg Unterhaching den SV Heimstetten abfertigte. Zwei Bezirksligisten feierten klare Erfolge.
Der TSV Murnau hat das Pokal-Aus scheinbar gut weggesteckt. Das Gastspiel bei Bayernliga-Schlusslicht Türkgücü München endete mit 0:0. Während die Drachen erneut mit einer extrem jungen Mannschaft antraten (Durchschnittsalter unter 21), kamen bei den Münchnern einige Neuzugänge zum Zug. Darunter die potentiellen Felix-Thiel-Nachfolger Leon Walch und Armin Herbert, Sahin und Burhan Bahadir (zuletzt FC Unterföhring) und Jonas Ngusu Luzolo (zuletzt FC Garmisch-Partenkirchen).
Der FC Ingolstadt II fuhr bei der SpVgg SV Weiden einen deutlichen 5:2-Sieg ein. Rexhepi, Lakatos, Bakic (2x) und Bachmann erzielten die Treffer für die Jungschanzer. (Zum ausführlichen Bericht.)
Die SpVgg Unterhaching gewann am Mittwoch deutlich in Heimstetten – mit einer extrem jungen Mannschaft (Durchschnittsalter unter 20). Im Kasten feierte Keeper Maurice Dehler sein Debüt im Haching-Trikot. Für Tore sorgten die Hachinger Eigengewächse Weiß, Pfeiffer (2x), Eckl und Hannemann – und auch auf den Heimstettener Treffer erzielte ein ehemaliges Hachinger Talent. David Leitl traf vor der Pause zum zwischenzeitlichen 1:2.
Schützenfest in Freising beim Duell zwischen dem SEF und Wartenberg. Der Kreisligist ging zunächst zweimal in Front (1:0, Davydov; 2:1, Bauer) musste aber noch vor der Pause den 2:3-Treffer durch Huber hinnehmen. Nach der Pause glich Wartenberg durch Härtl nochmal aus, ehe Stubenvoll, Aitenora und List für einen klaren 6:3-Sieg für Freising sorgten.
Die Bezirksligisten der Ost-Staffel hatten am Mittwochabend gemischte Gefühle. Während der TSV Siegsdorf bei Kreisligist TuS Prien am Chiemsee mit 0:2 unterlag, fuhr der TSV Ampfing bei Kreisligist Tacherting einen souveränen 5:0-Sieg ein. Neuzugang und Routinier Irfan Selimovic traf doppelt.