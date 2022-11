Türkgücü München gegen Burghausen LIVE: Stadion-Problem gelöst – revanchiert sich die Kayabunar-Elf? Regionalliga im Live-Ticker

Am 21. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt Türkgücü München den SV Wacker Burghausen. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Die Stadion-Saga bei Türkgücü München ist bis auf Weiteres beendet. Aus heiterem Himmel präsentierte der Drittliga-Absteiger am Dienstag den ATS-Sportpark in Heimstetten als neue Spielstätte Türkgücüs. Zuvor hatte die Stadt München dem Klub mitgeteilt, das Stadion an der Grünwalder Straße stehe im restlichen Kalenderjahr nicht mehr für Türkgücü zur Verfügung.

Noch im Sommer hatte der SV Heimstetten einem Gastspiel der Münchner in seinem Sportpark eine Knallhart-Absage erteilt. Aus finanziellen Gründen sah sich die Vereinsführung gezwungen, nun doch einzulenken.