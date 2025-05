Türkgücü München gegen 1. FC Nürnberg II LIVE: Kayabunar-Elf visiert die Relegationsplätze an

Mit einem Sieg gegen die Reserve des 1. FCN kann Türkgücü an Hankofen vorbei auf einen Relegationsplatz springen. Der Live-Ticker in der Übersicht.

München – Für Türkgücü München geht es ums Überleben in der Regionalliga Bayern. Drei Spieltage vor Schluss stehen die Münchner nach wie vor auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Abstand auf die SpVgg Hankofen-Hailing und damit dem Relegationsplatz beträgt jedoch lediglich nur einen Zähler.

Mit einem Sieg und einem parallelen Punktverlust des ärgsten Konkurrenten könnte die Elf von Trainer Kayabunar die direkten Abstiegsplätze verlassen. Allerdings warten die Münchner seit vier Spielen bereits auf den nächsten Dreier in der Regionalliga Bayern. Am 01. April schlug Türkgücü den Liga-Neuling aus Hankofen auswärts mit 2:0.

Seitdem konnten die Münchner lediglich zwei Punkte einfahren. Vergangene Woche gab es, nach dem verlorenen Spiel am grünen Tisch gegen Wacker Burghausen, ein 1:1-Unentschieden bei der SpVgg Ansbach. Gegen die Reserve des 1. FC Nürnberg soll es nun wieder mit einem Sieg klappen.

Vier Punkte Vorsprung: Die Reserve der Nürnberger kann mit einem Sieg den Klassenerhalt eintüten

Die Gäste aus Mittelfranken müssen ebenfalls um den Klassenerhalt in der Regionalliga kämpfen. Mit 38 Zählern hat der 1. FCN zwar vier Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze, ist aber noch nicht endgültig gesichert. Vergangene Woche konnten die Nürnberger mit dem Sieg gegen den FV Illertissen den ersten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Mit einem Sieg bei Türkgücü München könnte der Club, wenn Aschaffenburg sein Spiel verliert, den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Das will die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar natürlich verhindern. Anpfiff der Partie ist am Samstag, 3. Mai, um 14 Uhr in Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker. (seb)