Türkgücü mit erfolgreicher Premiere – FC Wacker startet miserabel

Sie können also doch noch gewinnen – die Spieler von Türkgücü München. – Foto: Bernhard Schmöller

Türkgücü München hat im zweiten Anlauf den ersten Dreier geholt. Der FC Wacker München hingegen musste sich gegen den FC Schwabing geschlagen geben.

In einem Münchner-Derby sorgte der FC Schwabing für klare Verhältnisse und gewann souverän mit 4:1 beim FC Wacker. Die Schwabinger Treffer zielten Bendix Kruse (12.), Julian Höllen (50.), Enes Kurban (55.) und Giancinto Sibilia (77.). Dagegen schrillen beim Traditionsverein FC Wacker bereits die Alarmglocken: Das Team von Trainer Fabian Lamotte ist noch punktlos beim deprimierten Torverhältnis von 2:10.

Der FC Unterföhring gehört nach vielen „mageren“ Jahren diesmal zum Favoritenkreis in der Landesliga Südost. Das Nord-Derby gegen den VfB Hallbergmoos konnte die Mannschaft von Andreas Faber mit 3:2 gewinnen. Eine spannende Partie, bei der sich die Rivalen nichts schenkten und der Spielverlauf eigentlich auf ein Remis deutete. Aber Unterföhring hat sich die Dienste von Daniel Gaedke gesichert. Der Torjäger, der sich bereits höherklassig bewährte, verwandelte in der 71. Minute den Matchball.

Bayernliga-Absteiger Türkgücü München verlor den Auftakt (0:1 gegen Hallbergmoos), am Wochenende konnte sich das verstärkte Team von Manager Rainer Elfinger mit dem 3:0-Auswärtssieg beim Kirchheimer SC rehabilitieren. Kurz nach der Pause sah Türk-Torwart Lukas Brandl wegen eines Foulspiels die Rote Karte. Die Gäste zeigten sich aber nicht geschockt und bauten in personeller Unterzahl sogar noch den Vorsprung aus. Mohamed Bekaj (0:2 in der 60.) und Marin Pudic (84. zum 0:3) machten den klaren Erfolg perfekt.

Aufsteiger-Duell endet mit Punkteteilung

Neuer Trainer, neues Glück. Unter der Regie von Martin Buch gewann der SV Aubing überraschend mit 1:0 in Eggenfelden. Dagegen bereitete der TSV Grünwald seinen Anhängern schon wieder Kummer: Beim 1:2 gegen den SB Chiemgau Traunstein nützte die frühe Führung durch Rückkehrer Laris Stjepanovic in der zweiten Minute wenig. Wie schon oftmals in der Vorsaison, ging Grünwald wegen der Schwächen in der Defensive als Verlierer vom Platz.

Turbulent verlief das Aufsteigerduell zwischen dem SV Nord-Lerchenau und dem VfB Forstinning (1:1). Die Gäste klagten über großes Verletzungspech, konnten nach 30 Minuten sogar durch Dzemo Sefidanoski in Führung gehen. Lerchenau kam kurz vor der Pause aber zum Ausgleich durch Dominik Besel. In der Schlussphase kassierte der Lerchenauer Nikolaos Mangasaros eine Rote Karte, aber es blieb beim leistungsgerechten Remis.

Der TSV Dachau 1865 konnte sich im Spitzenspiel der Landesliga Südwest mit 1:0 gegen den TSV Rain/Lech durchsetzen. Dagegen musste Aufsteiger SC Olching bereits Lehrgeld bezahlen. Beim TSV Aindling kassierte man eine 0:4-Pleite.