Hart aber fair. So ging es trotz aller Rivalität im Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Bobingen (weiß) und Türkgücü Königsbrunn (schwarz) zu. – Foto: Elmar Knöchel

Türkgücü Königsbrunn wieder in Abstiegsgefahr Bobingen siegt in einem emotionalen Derby mit 2:1 +++ Für Kammlach wird es jetzt ganz eng +++ Babenhausen siegt erstmals auswärts +++ Der FC Königsbrunn verliert in allerletzter Sekunde +++ Der SV Mering bringt eine 2:0-Führung nicht über die Zeit

Nach vielen Siegen in Folge muss Türkgücü Königsbrunn erneut vor dem Abstiegsgespenst davonlaufen. Beim Derby gegen den TSV Bobingen folgte mit der zweiten Niederlage in Folge ein erneuter Nackenschlag. Der TSV Babenhausen hat bei der SpVgg Kaufbeuren den ersten Auswärtssieg eingefahren und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Der Befreiungsschlag für den TSV Kammlach blieb aus. Die beiden letztjährigen Bezirksliga-Aufsteiger trafen in Kammlach direkt aufeinander. Hatten sich der TSV Kammlach und der FC Bad Wörishofen im Hinspiel noch mit einem 0:0 getrennt, behielten im Rückspiel die Kurstädter nun mit 3:1 die Oberhand. Während sich der Bad Wörishofen damit den vorzeitigen Klassenerhalt sicherte, wird es für den TSV Kammlach nun ganz eng. Der SV Mering bleibt nach dem Unentschieden beim Tabellenschlusslicht aus Rettenberg das sechste Spiel in Folge ohne Sieg.

Die Mannschaft von Trainer Emanuel Baum hatte stark begonnen und die ersten zehn Spielminuten klar beherrscht. Die Königsbrunner kamen auch zu Chancen, wirkten aber vor dem Tor nervös und fahrig. Sogar Routinier Jeton Abazi ließ sich anstecken und semmelte in aussichtsreicher Position gleich zweimal am Ball vorbei. Dann fing sich der TSV Bobingen und konnte sein bekanntes Pressing aufziehen. Nach starker Vorarbeit von Bpobingens Nicolai Petereit konnte so Serhat Fidan aus rund 20 Metern in der zwölften Minute das 1:0 erzielen. Es entwickelte sich ein munteres Spiel, aber der TSV Bobingen hatte die Partie weitgehend unter Kontrolle. Nach der Pause trat Türkgücü wesentlich entschlossener auf. Anscheinend hatte es deutliche Worte gegeben. In einem hitzigen, kampfbetonten Derby spielte jetzt eigentlich nur noch Königsbrunn. Der Tabellendritte aus Bobingen verlegte sich aufs Verteidigen und gelegentliche Konter. Nach einem katastrophalen Ballverlust in der Königsbrunner Hintermannschaft konnte Bobingens Mattis Junker in der 72. Minute das zu diesem Zeitpunkt glückliche 2:0 erzielen. Anschließend machte die wieder einmal sehr gut stehende Bobinger Deckung den Gästen das Leben schwer. Als der zehn Minuten zuvor eingewechselte Endrit Ahmeti nach einer unübersichtlichen Situation im Bobinger Strafraum den Anschlusstreffer erzielte, keimte bei den Gästen aus Königsbrunn Hoffnung auf (76.). Sie versuchten alles, rannten sich aber immer wieder im Bobinger Abwehrbollwerk fest. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 320

Tore: 1:0 Serhat Fidan (12.), 2:0 Mattis Junker (72.), 2:1 Endrit Ahmeti (76.)

Im Parkstadion brachte zunächst Fatih Ademi die Gäste in der 38. Minute in Führung. Diese währte jedoch nur kurz: Robin Conrad glich in der 41. Minute per Foulelfmeter für die Gastgeber aus. Den entscheidenden Treffer erzielte erneut Babenhausens Torjäger Ademi in der 70. Minute. Es war bereits sein 21. Saisontor. Durch diesen Erfolg springt die Mannschaft von Trainer Manuel Hust auf den elften Tabellenplatz und hat den Klassenerhalt in den verbleibenden zwei Spielen nun selbst in der Hand. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fatih Ademi (38.), 1:1 Robin Conrad (41. Foulelfmeter), 1:2 Fatih Ademi (70.)

Gelb-Rot: Maximilian Nieberle (88./SpVgg Kaufbeuren)

Die Gäste starteten druckvoll und dominant in die Partie. Nach 15 Minuten folgte der Meringer Doppelschlag: Zunächst brachte Dominik Danowski den MSV mit 1:0 in Führung, und drei Minuten später veredelte Fabio Gottwald eine feine Flanke zum 2:0 (18.). Die Meringer hatten die Partie weiterhin vollständig unter Kontrolle und ließen auch defensiv nichts anbrennen. In der 40. Minute traf Gottwald nach einer Unstimmigkeit diesmal das falsche Tor – ein Eigentor fast von der Mittelline. Kurz nach der Halbzeitpause stellte David Schwab erneut nach einer Flanke den alten Abstand wieder her (50.). Die bereits abgestiegenen Rettenberger bewiesen allerdings Moral und konterten den MSV binnen vier Minuten zwei Mal eiskalt aus: In der 53. Minute erzielte Guiseppe Gerace den Anschlusstreffer, kurz darauf glich der 25-Jährige zum 3:3 aus. Trotz Dominanz schaffte der MSV keinen weiteren Treffer und musste sich erneut mit einem Punkt zufriedengeben. „Es ist unglaublich, was für Fehler wir machen. Das Spiel musst du gewinnen, am Ende stehen wir wieder mit einem Unentschieden da“, fasste Trainer Dominik Sammer seine Frustration hernach in Worte. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Benjamin Senger (Haunstetten) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Dominik Danowski (15.), 0:2 Fabio Gottwald (18.), 1:2 Fabio Gottwald (40. Eigentor), 1:3 David Schwab (50.), 2:3 Giuseppe Gerace (53.), 3:3 Giuseppe Gerace (57.)

Fast hätte der FC Königsbrunn den Kampf um den Relegationsplatz zur Landesliga noch einmal spannend machen können. Denn nach 20 Spielminuten brachte Fabian Richter den FCK mit 1:0 in Führung. Doch die hielt nur bis zur 55. Spielminute. Dann erzielte Thalhofens Marvin Wahler den Ausgleich. In der Folge erspielten sich die Allgäuer mehr und mehr Spielanteile, während das Team von Trainer David Bulik aufopferungsvoll kämpfte und die Gäste meist erfolgreich vom Tor fernhalten konnte. Und was letztlich aufs Tor kam, war sichere Beute von Torhüter Nico Hopfenzitz. Doch dann war letztlich doch alles vergebens. Denn in allerletzter Sekunde erzielte Thalhofens Nico Beutel den Siegtreffer für die Allgäuer. Danach wurde das Spiel nicht wieder angepfiffen. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Richter (20.), 1:1 Marvin Wahler (55.), 1:2 Nico Beutel (90.+2)

Im Oybele-Stadion zeigten die FC Oberstdorf und der FC Wiggensbach ein spannendes Bezirksliga-Duell. In der 6. Minute eröffnete Jakob Hasselberger das Spiel mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Valentin Lechleiter. Nur elf Minuten später erhöhte Niklas Wunsch auf 2:0, nachdem er von Hasselberger bedient wurde. Nach der Pause schnürte Wunsch seinen Doppelpack und stellte in der 48. Minute auf 3:0. In der 82. Minute gelang Erik Perrey der Ehrentreffer für Wiggensbach, doch die Oberstdorfer sicherten sich den verdienten 3:1-Sieg vor 100 Zuschauern.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jakob Hasselberger (6.), 2:0 Niklas Wunsch (17.), 3:0 Niklas Wunsch (48.), 3:1 Erik Perrey (82.)

Der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) um Adrian Bartsch (am Ball) bezwangen den TSV Kammlach um Peter Müller im Duell der beiden Unterallgäuer Bezirksliga-Aufsteiger mit 3:1. – Foto: Robert Prestele

Insbesondere für den TSV Kammlach war die Ausgangslage klar: Nur Punkte würden dem abstiegsbedrohten Team helfen. Mit viel Engagement und Offensiv-Drang starteten die Gastgeber deshalb in die Partie. Die Brisanz der Begegnung war ein paar Spielern der Hausherren doch anzumerken. Dennoch war auch Kammlach dem Führungstreffer nahe. Ein Kopfball, nach einem Eckball, schien ins Kreuzeck zu fliegen. Für seinen bereits geschlagenen Torhüter köpfte ein FCW-Verteidiger den Ball aber von der Torlinie. Dann sahen die rund 250 Fans nach einer halben Stunde doch den ersten Treffer. Zunächst blieb ein Bad Wörishofener Freistoß noch in der Abwehr stecken. Im Nachsetzen versenkte Adrian Bartsch einen Flachschuss zur Gästeführung im Netz. Im Anschluss daran erspielte sich Bad Wörishofen binnen drei Minuten drei absolute hochkarätige Torchancen, welche die Angreifer allerdings fahrlässig liegen ließen. Der vierte Versuch jedoch passte. Einem schnellen Konter über links folgte der genaue Querpass in die Mitte. Dort stand Luis Wanninger goldrichtig und hatte wenig Mühe, den Ball über die Linie zu schieben. Nach dem Seitenwechsel, beim Stand von 0:2, zeigte der TSV Kammlach seine stärkste Phase. Hier hatten es die Kammlacher auf dem Fuß, dem Spiel eine Wende zu geben. Denn beste Möglichkeiten kreierten die Hausherren nun mehrfach, doch deren Verwertung blieb mangelhaft. So dauerte es bis zur 72. Minute, ehe Kammlach der Treffer zum Anschluss gelang. Einen frei liegenden Ball im Fünfmeterraum schob Manuel Funk mit letztem Einsatz samt Gegenspieler über die Torlinie. Das Aufbäumen des TSV wurde aber jäh gebremst. Ein taktisches Foul Kammlachs bestrafte der Unparteiische mit einer Zeitstrafe. Den fälligen Freistoß verwandelte Maximilian Gast direkt zum 1:3-Endstand. Als abgeklärteres Team mit der reiferen Spielanlage sicherte sich der FC Bad Wörishofen so den Klassenerhalt, während der TSV Kammlach jetzt in akuter Abstiegsgefahr steckt. „Wir haben uns heute einfach zu viele individuelle Fehler geleistet. Es sind jetzt noch zwei Spiele und da zählt nur: Punkte“, meinte Kammlachs Trainer Manuel Neß nach dem Spiel. (Prestele) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Adrian Bartsch (31.), 0:2 Luis Wanninger (41.), 1:2 Peter Müller (72.), 1:3 Maximilian Gast (85.)

Im Duell zwischen der SG Niedersonthofen/Martinszell und SVO Germaringen setzten sich die Gastgeber mit 4:1 durch. Christian Kreuzer eröffnete in der dritten Minute den Torreigen, gefolgt von Lenni Tröber, der kurz vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel traf Sebastian Perner in der 49. Minute zum 3:0, bevor Kreuzer sein zweites Tor in der 56. Minute erzielte. Timo Wörz sorgte in der 80. Minute für den Ehrentreffer der Gäste.

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Christian Kreuzer (3.), 2:0 Lenni Tröber (42.), 3:0 Sebastian Perner (49.), 4:0 Christian Kreuzer (56.), 4:1 Timo Wörz (80.)