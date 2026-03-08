Türkgücü Königsbrunn stürzt den Favoriten Der Kreisligist rettet gegen Neusäß den 3:0-Vorsprung über die Zeit +++ Schwabegg kassiert noch den Ausgleich in der Nachspielzeit +++ Diedorf und Welden setzen sich auswärts durch von Bernhard Meitner · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

Der SV Türkgücü Königsbrunn (lilafarbene Trikots) besiegte den favorisierten TSV Neusäß mit 3:2. – Foto: Hieronymus Schneider

Der SV Türkgücü Königsbrunn überraschte den Favoriten aus Neusäß. Ganz nahe am Auswärtserfolg war der SV Schwabegg im Kellerduell beim SV Mering II, aber am Ende sprang doch nur ein Punkt heraus.

Spieltext Türk Königs. - TSV Neusäß Anfangs schien der Tabellenvierte aus Neusäß die Partie zu dominieren, doch in der 13. Minute schlugen die Gastgeber eiskalt zu. Eine Flanke von Berkay Akgün nahm Egor Keller mit der Brust an und schoss dann volley zum 1:0 ins Netz. Davon beflügelt hatte Keller gleich noch eine weitere Chance, aber diesmal ging der Ball über den Kasten. Doch schon drei Minuten später lief Ousman Jaiteh von links in den Strafraum, schüttelte einen Verteidiger ab, umkurvte den Torwart und schob den Ball überlegt zum 2:0 ins leere Tor. Die Neusässer kamen in dieser Phase zwar durch Freistöße in den gegnerischen Strafraum und Aladin Halilovic verfehlte mit einem Flachschuss nur knapp das Tor, aber die erste Halbzeit gehörte eindeutig den Platzherren auf dem Königsbrunner Kunstrasen. Eine scharfe Hereingabe konnten die Neusässer gerade noch vor dem einschussbereiten Ousman Jaiteh zur Ecke abwehren. Nicht so glücklich sahen sie aber bei einer weiteren scharfen Flanke von Berkay Akgün aus, die ihr Verteidiger Victor Matca ins eigene Tor ablenkte. Mit der unerwarteten 3:0-Führung für Türkgücü ging es dann in die Pause. Die Befürchtungen des Königsbrunner Anhangs bewahrheiteten sich aber schon in der 48. Minute, als Aladin Halilovic zum 3:1 traf. Noch schlimmer kam es dann in der 55. Minute. Kaan Koc wurde von Keeper Morhart von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mustafa Mujezinovic zum Anschlusstreffer. Nun begann für Türkgücü die Abwehrschlacht. Der Druck der Gäste wurde immer stärker. Aladin Haliliovic verpasste den möglichen Ausgleich nur knapp und ein Tor wurden wegen Abseits nicht anerkannt. Türkgücü schaffte es letztendlich, die Neusässer bis zum Ende von ihrem Tor fernzuhalten und retteten den Sieg über die Zeit. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Egor Keller (13.), 2:0 Ousman Jaiteh (16.), 3:0 Victor Matca (41. Eigentor), 3:1 Aladin Halilovic (48.), 3:2 Mustafa Mujezinovic (55. Foulelfmeter)

In einer umkämpften Partie erzielte Emre Kurt in der 53. Minute das entscheidende Tor für die Gäste, nachdem Marcel Akgül ihn mustergültig bediente. Trotz einiger Chancen gelang es Göggingen nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der 78. Minute sah Stefan Wiedemann die Gelb-Rote Karte, was die Hoffnungen der Heimelf weiter schmälerte. Am Ende siegte Tur Abdin mit 1:0 vor 120 Zuschauern.

Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz (Augsburg) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Emre Kurt (53.)

Gelb-Rot: Stefan Wiedemann (78./TSV Göggingen)

Der SV Schwabegg war nahe am Auswärtssieg, nachdem ihr eingewechselter Oldie Peter Ziegler in der 90. Minute mit einem Freistoß den vermeintlichen Siegtreffer erzielte. Aber ein unglücklich angeschossener Handelfmeter in der Nachspielzeit verdarb ihnen noch den Triumph. Doppeltes Pech war, dass der Elfmeter an den Pfosten ging, aber im Nachschuss dann doch drin war. Trainer Wolfgang Missenhardt sprach davon, dass sein Team in der ersten Halbzeit den Sieg durch ausgelassene Torchancen verschenkt habe. Dafür war aber auch die überragende Leistung des Meringer Torwarts Tobias Leitermeier verantwortlich. „Ich habe ihm nach dem Spiel auch gesagt, dass wir ohne ihn dieses Spiel gewonnen hätten“, zollte Missenhardt Respekt. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Elias Kleß (Aichach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Sebastian Geiger (47.), 1:1 Luis Schaller (60.), 1:2 Peter Ziegler (90.), 2:2 Adam Matuszak (90.+4)

Gelb-Rot: Oliver Knoll (89./SV Mering II)

Im spannenden Duell zwischen DJK Lechhausen und TSV Diedorf in der Kreisliga Augsburg ging es bereits früh zur Sache. In der 2. Minute brachte Tonio Ungor die Heimelf mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Lorenz Schropp für Diedorf aus. Nach der Pause folgte ein unglückliches Eigentor von Markus Porst, das Diedorf in der 52. Minute auf 2:1 stellte. Benedikt Steinbacher erhöhte in der 64. Minute auf 3:1 und sorgte in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer für den 4:1-Endstand.

Schiedsrichter: Eugen Jaskolka (Igenhausen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Tonio Ungor (2.), 1:1 Lorenz Schropp (5.), 1:2 Markus Porst (52. Eigentor), 1:3 Benedikt Steinbacher (64.), 1:4 Benedikt Steinbacher (90.)