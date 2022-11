Türkgücü Königsbrunn findet endlich einen Trainer Helmut Riedl soll Ruhe und Struktur in die Mannschaft bringen

Der 62-jährige Riedl ist in der schwäbischen Fußballszene ein alter Bekannter. Nach der Saison 2019/21 beendete er seine bisher letzte Trainerstation beim TSV Haunstetten. Als Spieler war Riedl von der Jugend an Torwart beim FC Augsburg und danach bis 1998 Coach der Regionalligamannschaft. Nach zwei Jahren Bayernliga mit dem TSV Aindling war er jeweils zwei Jahre Co-Trainer beim SSV Reutlingen (damals 2. Bundesliga) und Cheftrainer beim TSV Neusäß in der Landesliga. Nach einem Jahr beim TSV Schwabmünchen (damals BOL) kehrte er wieder für drei Jahre zum TSV Aindling in die Bayernliga zurück. Auf ein Intermezzo beim FC Königsbrunn folgten sieben erfolgreiche Jahre beim FC Stätzling, den er von der Kreisliga in die Bezirksliga führte. Nach einem Jahr Pause stieg er 2017 beim TSV Neusäß als Trainer ein und führte danach den TSV Haunstetten von der Kreisliga in die Bezirksliga zurück. Nun hat er nach einem weiteren Jahr Pause wieder Lust auf die neue Aufgabe beim SV Türkgücü Königsbrunn. Dieses Engagement hat Werner Muth vermittelt, der im September als Teammanager beim TSV Schwabmünchen aufgehört hatte. Er wird Trainer Riedl bei der Arbeit mit seinem neuen Team unterstützen, zumal dessen Teammanager Mehmet Celik ab Mittwoch im Urlaub ist. „Jetzt ist es wichtig, Ruhe und Struktur in die Mannschaft zu bringen und sie neu zu motivieren“, sagte Muth in der Halbzeitpause des Spiels gegen Dinkelscherben. Mit dieser Personalentscheidung wird Burak Tok als Spielertrainer entlastet. Tok, der am Sonntag wieder als Ersatztorwart aushalf, wollte ohnehin nur bis zur Winterpause die Führung des Teams übernehmen.