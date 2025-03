Türkgücü Königsbrunn bläst zur Aufholjagd

Türkgücü startete druckvoll in das Nachholspiel. Es war der Mannschaft deutlich anzumerken, dass sie sich einiges vorgenommen hatte, offenbarte jedoch Probleme im Aufbauspiel und verlor viele Bälle wegen überhasteter Aktionen. Und dann sah Daniel Bregova die gelb-rote Karte, die Königsbrunner hatten sich einmal mehr in dieser Runde selbst dezimiert. Doch dann geschah das unerwartete. Nur zwei Spielminuten später waren sich Babenhausens Torhüter Silba und Abwehrchef Silas Bauer nicht einig. Königsbrunns Kapitän Egor Keller roch den Braten, spritzte dazwischen und zirkelte den Ball am verdutzten Torwart zur 1:0-Führung vorbei ins Netz.

In der Pause verpasste der Königbrunner Trainer Baum dem Team dann direkt auf dem Kunstrasenplatz eine Nachhilfestunde an der Magnettafel. Und die zeigte Wirkung. Es waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, als Egor Keller nach innen passte und Jeton Abazi nur noch den Fuß zum 2:0 hinhalten musste. Sechs Minuten später erhöhte dann Endrit Ahmeti nach erstklassiger Vorarbeit von Abazi sogar auf 3:0. Damit war das Spiel natürlich entschieden.

Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Egor Keller (43.), 2:0 Jeton Abazi (50.), 3:0 Endrit Ahmeti (56.)

Gelb-Rot: Daniel Bregova (41./SV Türkgücü Königsbrunn)

