🗣: Türkgücü hat "viel Luft nach oben" ‒ FCD mit "verdientem" Remis

Fünfter Spieltag in der Bayernliga Süd: Der SV Kirchanschöring marschiert munter weiter und bezwingt auch Türkspor Augsburg. Aufsteiger TuS Geretsried bleibt dank eines Lucky-Punch-Siegtreffers weiter ungeschlagen. Die ersten Stimmen zum Spieltag.
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Auswärtsspiel in Gundelfingen war geprägt von hochsommerlichen Temperaturen, was für beide Teams sehr herausfordernd war. Das Spiel lässt sich in vier Phasen einteilen: Das erste Viertel gehörte klar Gundelfingen, die mit viel Engagement, Lautstärke und aggressivem Pressing das Spiel an sich gezogen haben. Wir hatten in dieser Phase einen Pfostenschuss. Nach der ersten Trinkpause lagen die Spielanteile dann auf unserer Seite. Wir konnten durch gute Ballstafetten lange den Ball in unseren Reihen halten und kamen zu zwei, drei Abschlüssen sowie mehreren Aktionen im und um den Strafraum, waren aber nicht zielstrebig und gierig genug im Torabschluss.
Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Das war heute ein harter Kampf, um die drei Punkte mitzunehmen. Die äußeren Bedingungen waren für beide Mannschaften extrem. Die erste Halbzeit war relativ ereignisarm und der Rückstand kam etwas aus dem Nichts. Wichtig war für uns, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielen und in der zweiten Halbzeit nachlegen konnten. Die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand hat mir sehr gut gefallen und jetzt bereiten wir uns auf das nächste schwere Spiel am Dienstag gegen Erlbach vor.«
Ünal Tosun, Spielertrainer von Türkgücü München: "Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind meiner Meinung nach auch sehr gut ins Spiel gestartet. In den ersten zwanzig Minuten haben wir den Gegner früh unter Druck gesetzt und viel Ballbesitz gehabt. Danach ist das Spiel etwas ausgeglichener geworden und beide Mannschaften hatten abwechselnd stärkere Phasen. In der zweiten Halbzeit sind wir besser aus der Kabine gekommen und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich hatte schon früh im Spiel das Gefühl, dass die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, am Ende auch gewinnen wird. Heute sind wir als Team aufgetreten und mit diesem Engagement bin ich sehr zufrieden. Dennoch bleiben wir demütig und arbeiten weiter hart. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und in allen Bereichen noch viel Luft nach oben."
Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: "Die erste Halbzeit ging von den Spielanteilen her an Landsberg. Dementsprechend ist Landsberg auch nach einer Standardsituation zurecht in Führung gegangen. Wir haben es im ersten Durchgang verpasst, in den Umschaltmomenten den letzten Ball anzubringen und hatten immer wieder Probleme mit dem Landsberger Pressing. In der zweiten Halbzeit waren wir wesentlich besser im Spiel und hatten durch Kretzschmar und Yilmaz Möglichkeiten zum Ausgleich. Aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit haben wir uns den Punkt verdient, auch wenn der Ausgleich erst in der 89. Minuten gefallen ist. Wir sind froh, einen leistungsgerechten Punkt in Deisenhofen zu behalten."