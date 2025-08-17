🗣: Türkgücü hat "viel Luft nach oben" ‒ FCD mit "verdientem" Remis

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Auswärtsspiel in Gundelfingen war geprägt von hochsommerlichen Temperaturen, was für beide Teams sehr herausfordernd war. Das Spiel lässt sich in vier Phasen einteilen: Das erste Viertel gehörte klar Gundelfingen, die mit viel Engagement, Lautstärke und aggressivem Pressing das Spiel an sich gezogen haben. Wir hatten in dieser Phase einen Pfostenschuss. Nach der ersten Trinkpause lagen die Spielanteile dann auf unserer Seite. Wir konnten durch gute Ballstafetten lange den Ball in unseren Reihen halten und kamen zu zwei, drei Abschlüssen sowie mehreren Aktionen im und um den Strafraum, waren aber nicht zielstrebig und gierig genug im Torabschluss. Nach der Halbzeit gehörten die ersten 22 Minuten wieder uns, wir gingen durch eine Umschaltsituation mit 1:0 in Führung, als Schrills das Tor nach einem starken Lauf erzielte. In dieser Phase hatten wir das Momentum auf unserer Seite, verpassten es aber, vor dem Tor noch zielstrebiger zu agieren. Gundelfingen kam dann zum Ausgleich durch eine starke individuelle Aktion mit zwei Doppelpässen in unserem Strafraum, die sie gut ausgespielt haben. Kurz darauf hatte Gundelfingen eine riesige Chance, aber unser Keeper hat uns mit einer starken Parade im Spiel gehalten. Mit einem 1:1 hätten wir grundsätzlich leben können, das wäre auch gerecht gewesen. In der Nachspielzeit machen wir dann nach einem Konter über rechts das 2:1, als Bazdrigiannis den Ball vor die Kette spielt, Ivkovic sich im Eins-gegen-eins durchsetzt, in den Strafraum zieht und den Torwart umdribbelt. Das 2:1 nehmen wir gerne mit, genießen das Momentum und wissen, dass auch andere Phasen kommen werden. Im Moment freuen wir uns einfach über den Sieg.«

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Das war heute ein harter Kampf, um die drei Punkte mitzunehmen. Die äußeren Bedingungen waren für beide Mannschaften extrem. Die erste Halbzeit war relativ ereignisarm und der Rückstand kam etwas aus dem Nichts. Wichtig war für uns, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielen und in der zweiten Halbzeit nachlegen konnten. Die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand hat mir sehr gut gefallen und jetzt bereiten wir uns auf das nächste schwere Spiel am Dienstag gegen Erlbach vor.«

Ünal Tosun, Spielertrainer von Türkgücü München: "Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind meiner Meinung nach auch sehr gut ins Spiel gestartet. In den ersten zwanzig Minuten haben wir den Gegner früh unter Druck gesetzt und viel Ballbesitz gehabt. Danach ist das Spiel etwas ausgeglichener geworden und beide Mannschaften hatten abwechselnd stärkere Phasen. In der zweiten Halbzeit sind wir besser aus der Kabine gekommen und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich hatte schon früh im Spiel das Gefühl, dass die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, am Ende auch gewinnen wird. Heute sind wir als Team aufgetreten und mit diesem Engagement bin ich sehr zufrieden. Dennoch bleiben wir demütig und arbeiten weiter hart. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und in allen Bereichen noch viel Luft nach oben."