 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Simon Eiler

🗣: Türkgücü hat "viel Luft nach oben" ‒ FCD mit "verdientem" Remis

5. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Fünfter Spieltag in der Bayernliga Süd: Der SV Kirchanschöring marschiert munter weiter und bezwingt auch Türkspor Augsburg. Aufsteiger TuS Geretsried bleibt dank eines Lucky-Punch-Siegtreffers weiter ungeschlagen. Die ersten Stimmen zum Spieltag.

Fr., 15.08.2025, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1
2

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Auswärtsspiel in Gundelfingen war geprägt von hochsommerlichen Temperaturen, was für beide Teams sehr herausfordernd war. Das Spiel lässt sich in vier Phasen einteilen: Das erste Viertel gehörte klar Gundelfingen, die mit viel Engagement, Lautstärke und aggressivem Pressing das Spiel an sich gezogen haben. Wir hatten in dieser Phase einen Pfostenschuss. Nach der ersten Trinkpause lagen die Spielanteile dann auf unserer Seite. Wir konnten durch gute Ballstafetten lange den Ball in unseren Reihen halten und kamen zu zwei, drei Abschlüssen sowie mehreren Aktionen im und um den Strafraum, waren aber nicht zielstrebig und gierig genug im Torabschluss.

Nach der Halbzeit gehörten die ersten 22 Minuten wieder uns, wir gingen durch eine Umschaltsituation mit 1:0 in Führung, als Schrills das Tor nach einem starken Lauf erzielte. In dieser Phase hatten wir das Momentum auf unserer Seite, verpassten es aber, vor dem Tor noch zielstrebiger zu agieren. Gundelfingen kam dann zum Ausgleich durch eine starke individuelle Aktion mit zwei Doppelpässen in unserem Strafraum, die sie gut ausgespielt haben. Kurz darauf hatte Gundelfingen eine riesige Chance, aber unser Keeper hat uns mit einer starken Parade im Spiel gehalten. Mit einem 1:1 hätten wir grundsätzlich leben können, das wäre auch gerecht gewesen. In der Nachspielzeit machen wir dann nach einem Konter über rechts das 2:1, als Bazdrigiannis den Ball vor die Kette spielt, Ivkovic sich im Eins-gegen-eins durchsetzt, in den Strafraum zieht und den Torwart umdribbelt. Das 2:1 nehmen wir gerne mit, genießen das Momentum und wissen, dass auch andere Phasen kommen werden. Im Moment freuen wir uns einfach über den Sieg.«

Fr., 15.08.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
3
Abpfiff

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Das war heute ein harter Kampf, um die drei Punkte mitzunehmen. Die äußeren Bedingungen waren für beide Mannschaften extrem. Die erste Halbzeit war relativ ereignisarm und der Rückstand kam etwas aus dem Nichts. Wichtig war für uns, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielen und in der zweiten Halbzeit nachlegen konnten. Die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand hat mir sehr gut gefallen und jetzt bereiten wir uns auf das nächste schwere Spiel am Dienstag gegen Erlbach vor.«

Gestern, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
2
0

Ünal Tosun, Spielertrainer von Türkgücü München: "Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind meiner Meinung nach auch sehr gut ins Spiel gestartet. In den ersten zwanzig Minuten haben wir den Gegner früh unter Druck gesetzt und viel Ballbesitz gehabt. Danach ist das Spiel etwas ausgeglichener geworden und beide Mannschaften hatten abwechselnd stärkere Phasen. In der zweiten Halbzeit sind wir besser aus der Kabine gekommen und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich hatte schon früh im Spiel das Gefühl, dass die Mannschaft, die das erste Tor erzielt, am Ende auch gewinnen wird. Heute sind wir als Team aufgetreten und mit diesem Engagement bin ich sehr zufrieden. Dennoch bleiben wir demütig und arbeiten weiter hart. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und in allen Bereichen noch viel Luft nach oben."

Gestern, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
1
1
Abpfiff

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: "Die erste Halbzeit ging von den Spielanteilen her an Landsberg. Dementsprechend ist Landsberg auch nach einer Standardsituation zurecht in Führung gegangen. Wir haben es im ersten Durchgang verpasst, in den Umschaltmomenten den letzten Ball anzubringen und hatten immer wieder Probleme mit dem Landsberger Pressing. In der zweiten Halbzeit waren wir wesentlich besser im Spiel und hatten durch Kretzschmar und Yilmaz Möglichkeiten zum Ausgleich. Aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit haben wir uns den Punkt verdient, auch wenn der Ausgleich erst in der 89. Minuten gefallen ist. Wir sind froh, einen leistungsgerechten Punkt in Deisenhofen zu behalten."

Fr., 15.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
2
2
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 18:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
5
1

Fr., 15.08.2025, 17:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
1
1

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
0
3
Abpfiff

Aufrufe: 017.8.2025, 13:00 Uhr
Michel GuddatAutor