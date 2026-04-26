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Ligabericht
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Türkgücü hält Langenaubach auf Distanz
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Blick in die Fußball-B-Liga Dillenburg: Das Topduell zwischen Türkgücü und Langenaubach endete 1:1. Dafür gab es im Kampf gegen den Abstieg einen Kantersieg in Wissenbach +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg seinen ärgsten Verfolger SSV Langenaubach auf Distanz gehalten. Das Spitzenspiel am Rombach endete mit 1:1. Im Kampf um den Klassenerhalt kam der SSV Wissenbach ein großes Stück voran. Er verließ dank eines 10:0-Heimsiegs über Schlusslicht FC Flammersbach die Abstiegsränge. Relegationsrang 13 nimmt nun die SG Fellerdilln/Niederroßbach II nach ihrer 1:2-Niederlage gegen den SV Oberscheld ein.