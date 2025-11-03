Türkgücü Gütersloh springt auf Platz zwei

Später Jubel in Steinhagen. Doch nicht bei den Hausherren, sondern bei den Gästen: Türkgücü Gütersloh triumphierte im Spitzenspiel der Bezirksliga 2 am Ende mit 2:1 (0:1) bei der Sportvereinigung und ist mit diesem Dreier nun auf Tabellenplatz zwei vorgeprescht.

Zum Matchwinner avancierte ein Abwehrspieler: Der nach vorne gestürmte Kevin Schaschnow sorgte in der Nachspielzeit mit einem schönen Kopfball in den Winkel für die drei so wichtigen Punkte. „Ein tolles Tor, das Kevin wohl kaum ein zweites Mal gelingen wird“, staunte Türkgücü-Teammanger Okan Yildiz.

Die Kamphof-Kämpfer dominierten schon Halbzeit eins, versemmelten aber einige dicke Chancen. Stattdessen ging der Schuss nach hinten los: Nach einem Missverständnis zwischen Keeper Maik Rubzov und Baris Colak beförderte der Abwehrchef den Ball per Kopf ins eigene Gehäuse.

Nach Wiederanpfiff drückten die Gäste noch mehr auf die Tube. Die Belohnung: Der langst verdiente Ausgleich – Murtadha Nagem verwandelte nach einem Schuss von Ali Cinar den Abpraller zum 2:1. „Ohne Übertreibung: Wir haben Steinhagen zwischen der 60. und 75. Minute förmlich an die Wand gespielt“, so Trainer Uwe Beck begeistert. Nun folgt der nächste Kracher: Das Kreispokal-Achtelfinale am Mittwoch (19.30) gegen FSC Rheda. Eine vierte Absage wird es nicht geben. „Das Flutlicht geht endlich wieder“, lautete Becks Botschaft.

Tore: 1:0 Colak (35., Eigentor), 1:1 Nagem (66.), 1:2 Schaschnow (90.+1.).

Zwei Tage nach Halloween lieferte der SV Spexard eine Horror-Vorstellung ab. Der Aufsteiger ging bei Türk Sport Bielefeld mit 1:6 (0:2) unter. „Nicht der Gegner, sondern mit dummen Fehlern haben wir uns selbst geschlagen“, ärgerte sich Trainer Marc Hunt.

Im ersten Durchgang sah es noch nicht nach einer Abreibung aus. „Wir haben uns zwei ganz ärgerliche Gegentreffer eingefangen“, berichtete der SVS-Coach. Nach einem Eigentor Lars Thumels attackierte Marvin Theismann vor dem 0:2 zu heftig – den fälligen Foulelfmeter verwandelte Türk Sport. Passend zum gruseligen Geläuf auf dem legendären Kupferhammer (halb Aschen-, halb Rasenplatz) fielen nach der Pause noch vier weitere Bielefelder Treffer. David Solceanu erzielte das Ehrentor. Hunt: „Das war unsere bisher mit Abstand schlechteste Saisonleistung.“

Tore: 1:0 Thumel (30./ET), 2:0 (34., FE) 3:0 (51.), 3:1 Solcanea (63. FE), 4:1 (65.), 5:1 (85.) 6:1 (88.).