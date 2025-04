Türkgücü Gütersloh mit Last-Minute-Sieg: “Ein Sieg des Willens“

In einem intensiven und bis zum Schluss spannenden Topspiel setzte sich Türkgücü Gütersloh mit 2:1 beim VfR Wellensiek durch. Taha Ajdar Moulla hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (18.), doch der Spitzenreiter schlug noch vor der Pause durch Kemal Ökte zurück (36.). Als vieles auf ein Remis hindeutete, sorgte Klantzos in der Nachspielzeit für den vielumjubelten Siegtreffer (90.). Mester: “Wurden verdient belohnt“

Brayley glich aus (27.) und schnürte in der zweiten Halbzeit seinen Hattrick (57., 79.). Auch Schröder traf doppelt (75., 80.), ehe Acikelli in der Schlussminute nur noch Ergebniskosmetik betrieb (90.).

Zwar glich Acar per Elfmeter zum 3:3 aus (72.), doch in der Nachspielzeit war es erneut Yüsün, der Ahmsen den Dreier sicherte (90.+5). Ein bitterer Nachmittag für die FCG-Zweite – und ein Lebenszeichen von Ahmsen im Abstiegskampf.

Was für ein Spiel in Gütersloh! Trotz früher 2:0-Führung durch Aistermann (2., 24.) verlor der FC Gütersloh II zuhause noch mit 3:4 gegen den abstiegsbedrohten TuS Ahmsen. Peywan Yüsün drehte die Partie mit einem Doppelpack (36., 49.) und Elyesa Bal traf zur Führung für die Gäste (58.).

SpVg. 1894 Heepen – SV Werl-Aspe 4:2

Heepen fährt Pflichtsieg gegen Schlusslicht ein

Die SpVg. 1894 Heepen hat sich gegen den Tabellenletzten SV Werl-Aspe mit 4:2 durchgesetzt und bleibt damit in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte. Bereits in der 11. Minute brachte Jerrentrup die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Doch der Tabellenletzte zeigte Moral: Till Meßmann glich nach 27 Minuten zum 1:1 aus.

Kurz vor der Pause stellte Kulpa den alten Abstand wieder her (40.), ehe Ketscher nach einer starken Einzelleistung zum 3:1 erhöhte (56.). In der Schlussphase wurde es nochmal spannend: Erst verkürzte Lange per Elfmeter (87.), doch im direkten Gegenzug machte Güreli mit dem 4:2 den Deckel drauf (88.). Ein verdienter Heimsieg für die Elf von Marko Puskaric – auch wenn man sich gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten defensiv wackeliger zeigte als nötig.