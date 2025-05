Türkgücü Gütersloh (in weiß) möchte die Tabellenführung behaupten im bisanten Spiel gegen Türk Sport Bielefeld – Foto: Zimmer

Türkgücü Gütersloh gegen Türk Sport Bielefeld: „Duell hat Geschichte“ Am 26. Spieltag spitzt sich das Rennen um Meisterschaft, Aufstiegsrunde und Klassenerhalt weiter zu: Türkgücü Gütersloh muss zum torhungrigen FC Türk Sport Bielefeld, während am Tabellenende Kastrioti Stukenbrock im Abstiegsduell bei Schlusslicht Werl-Aspe gefordert ist. Verlinkte Inhalte BZL Westfalen St 2 TS Bielefeld SC Hicret Wellensiek Türkgücü Gütersloh + 12 weitere

Mit noch fünf ausstehenden Spieltagen biegt die Bezirksliga Westfalen Staffel 2 in die entscheidende Phase ein. Türkgücü Gütersloh verteidigte mit einem 7:2-Sieg in Halle souverän die Spitze, doch der Verfolger VfB Schloß Holte bleibt nach dem Auswärtssieg in Lipperreihe dicht dran. Im Tabellenkeller wird der Kampf um den Ligaverbleib zunehmend dramatischer – insbesondere für FC Kastrioti Stukenbrock, SW Sende und TuS Ahmsen.



Während der SV Werl-Aspe schon sicher abgestiegen ist, steigt der SC Peckeloh II ebenfalls an diesem Wochenende ab, sollten sie ihr Spiel gegen TuS Lippereihe nicht gewinnen.

Tabelle Bezirksliga Staffel 2 Westfalen



Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf.



Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. Türkgücü Gütersloh 25 17-4-4 70:32 55 Punkte

2. VfB Schloß Holte 25 17-2-6 83:41 53 Punkte

3. Spvg Steinhagen 25 16-2-7 81:35 50 Punkte

4. FC Gütersloh II 25 15-4-6 79:47 49 Punkte

Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga ab



12. TuS Ahmsen 25 7-3-15 46:85 24 Punkte

13. SV Schwarz-Weiß Sende (Auf) 25 6-4-15 41:72 22 Punkte

14. Kastrioti Stukenbrock 25 6-3-16 39:75 21 Punkte

15. SC Peckeloh II 25 2-2-21 26:87 8 Punkte

Mit breiter Brust und einem deutlichen 6:2-Erfolg aus Stukenbrock im Gepäck empfängt der Tabellensechste Türk Sport Bielefeld den Spitzenreiter Türkgücü Gütersloh zum offensivgeprägten Topspiel des Spieltags. Die Gäste, die zuletzt in Halle mit 7:2 siegten, führen die Tabelle mit 55 Punkten an und wollen den knappen Vorsprung auf VfB Schloß Holte und Steinhagen verteidigen. Türk Sport hingegen hat mit derzeit 44 Zählern noch eine kleine, aber rechnerisch intakte Chance auf Platz zwei – ein Sieg gegen Türkgücü ist dafür Pflicht.



Smail Hadzic, FC Türk Sport Bielefeld: „Solche Spiele sind Höhepunkte der Saison“ Für Smail Hadzic, Sportlicher Leiter von Türk Sport, ist die Motivation klar: „Das Spiel gegen den Primus der Liga ist immer was Besonderes. Jeder will den Tabellenführer schlagen.“ Mit nahezu vollem Kader und idealen äußeren Bedingungen sei die Vorfreude im Lager der Gastgeber groß. Für ihn ist klar: Die Partie sei brisant, das Umfeld sei elektrisiert, das Wetter gut – die Voraussetzungen also ideal, um für eine Überraschung zu sorgen. „Wir hoffen natürlich, dass wir das Ding gewinnen. Unser Kader ist fast komplett, alle sind motiviert. Solche Spiele sind Höhepunkte der Saison“, so Hadzic.



Boris Mester, Türkgücü Gütersloh: „Ähnlich schweres Spiel wie gegen Halle“



Gäste-Trainer Boris Mester schätzt die Aufgabe trotz der klaren Tabellenkonstellation als alles andere als einfach ein: „Türk Sport ist aktuell eine Wundertüte – mal hü, mal hot. Für uns ist das Spiel ähnlich schwer wie zuletzt gegen Halle.“ Zwar sei der Untergrund – ein sogenannter „Halb-Halb-Platz“ – nicht ideal, doch Mester macht deutlich: „Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir überall gewinnen – egal ob auf Rasen, Asche oder Steinen.“ Er lobt die gute Trainingswoche seiner Mannschaft und erwartet ein heißes Spiel vor vielen Zuschauern.



Türk Sport hat nichts zu verlieren, Türkgücü alles zu verteidigen: Beste Voraussetzungen für ein echtes Bezirksliga-Topspiel.

Spvg Steinhagen – SV Schwarz-Weiß Sende (So., 15:00 Uhr) ——————————————————————————— Nach dem torreichen 4:3-Auswärtssieg bei Hicret hat sich die Spvg Steinhagen mit nun 50 Punkten weiter in der Spitzengruppe festgesetzt und wahrt ihre Chancen im Aufstiegskampf. Die Partie gegen den SV Schwarz-Weiß Sende, der sich mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen Ahmsen im Abstiegskampf Luft verschafft hat, ist auf dem Papier klar verteilt – ein Punkt trennt die Gäste derzeit nur von einem direkten Abstiegsplatz. Dennoch mahnt das Hinspiel zur Vorsicht, denn Sende hatte dem Favoriten damals mit einer kämpferisch starken Leistung große Probleme bereitet. Steinhagen geht personell stark gebeutelt in das Heimspiel, will aber mit aller Kraft die Zähler am Kronsbach behalten.



Tobias Kreutzer, SpVg Steinhagen: „Wir gehen mit dem letzten Aufgebot in die Partie“ „Natürlich wollen wir zu Hause gewinnen, aber die Voraussetzungen sind alles andere als optimal“, erklärt Steinhagens Co-Trainer Tobias Kreutzer. Der Kader sei aktuell durch muskuläre Verletzungen und urlaubsbedingte Ausfälle stark dezimiert, „wir gehen mit dem letzten Aufgebot in die Partie“, so Kreutzer. Besonders präsent sei noch das Hinspiel, in dem Sende trotz klarer Außenseiterrolle spielerisch überzeugte: „Wenn sie dieses Niveau regelmäßig abrufen würden, stünden sie nicht da unten.“ Umso mehr sei sein Team gewarnt, den Tabellendreizehnten nicht zu unterschätzen – der Wille, im engen Titelrennen weiter Druck auf die Konkurrenten auszuüben, sei dennoch ungebrochen.





——————————————————————————— ——————————————————————————— SC Peckeloh II – TuS Lipperreihe (So., 12:30 Uhr) Peckeloh II trat am vergangenen Wochenende nicht zum Auswärtsspiel in Heepen an und ist mit nur acht Zählern abgeschlagener Vorletzter. TuS Lipperreihe verlor zuletzt mit 1:3 gegen Schloß Holte, hält sich aber mit 46 Punkten weiterhin im oberen Tabellendrittel. Im Duell mit dem Tabellenfünfzehnten ist die Favoritenrolle klar verteilt. Alles andere als ein souveräner Lipperreiher Sieg käme einer Überraschung gleich.



Der SC Peckeloh II steigt an diesem Wochenende ab, sollten sie ihr Spiel gegen TuS Lippereihe nicht gewinnen.





——————————————————————————— FC Gütersloh II – SC Halle 1919 (So., 15:00 Uhr) ——————————————————————————— Die Zweitvertretung des FC Gütersloh liegt mit 49 Punkten aussichtsreich auf Rang vier und siegte zuletzt deutlich mit 4:1 gegen Canlar. Halle unterlag dem Spitzenreiter mit 2:7 und steht mit 32 Zählern im Tabellenmittelfeld, jedoch ohne echten Druck. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in dieses Heimspiel. Ein Dreier ist Pflicht, wenn Gütersloh im Aufstiegsrennen weiter mitreden will.





——————————————————————————— SuK Canlar Bielefeld – SC Hicret Bielefeld (So., 15:00 Uhr) ——————————————————————————— Canlar kassierte am letzten Spieltag eine klare 1:4-Niederlage in Gütersloh und steht mit 41 Punkten im Tabellenmittelfeld. Hicret lieferte beim 3:4 gegen Steinhagen eine starke kämpferische Leistung, blieb aber erneut ohne Punkte. Beide Teams bewegen sich auf Augenhöhe, auch wenn Canlar tabellarisch leicht vorne liegt. Ein Derby, das spielerisch wie emotional hohes Niveau verspricht.





——————————————————————————— SV Werl-Aspe – Kastrioti Stukenbrock (So., 15:00 Uhr) ——————————————————————————— Der SV Werl-Aspe ist bereits sicher abgestiegen und unterlag zuletzt mit 1:11 in Wellensiek. Stukenbrock steht nach der deutlichen 2:6-Heimniederlage gegen Türk Sport ebenfalls tief im Tabellenkeller und kämpft mit nur 21 Punkten ums sportliche Überleben. Im Duell geht es um mehr als nur drei Punkte. Für Kastrioti ist es ein Endspiel im Abstiegskampf.







——————————————————————————— VfB Schloß Holte – VfR Wellensiek (So., 15:00 Uhr) ——————————————————————————— Schloß Holte bleibt Türkgücü dicht auf den Fersen, liegt mit 53 Punkten auf Rang zwei und gewann zuletzt überzeugend mit 3:1 bei TuS Lipperreihe. Wellensiek zeigte beim 11:1 gegen Werl-Aspe seine ganze Offensivkraft und hat mit 41 Punkten Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte. Es ist das Duell zweier formstarker Mannschaften, deren Angriffslinien zu den besten der Liga zählen. Für Schloß Holte zählt jedoch nur ein Sieg, will man den Traum vom direkten Aufstieg wahren.





——————————————————————————— TuS Ahmsen – SpVg. Heepen (So., 15:15 Uhr) ——————————————————————————— Ahmsen blieb beim 0:1 in Sende erneut ohne eigenen Treffer und steht mit 24 Punkten auf Rang zwölf in akuter Abstiegsgefahr (nur drei Punkte vor Kastrioti). Aufsteiger Heepen ist nach dem kampflosen Heimsieg gegen Peckeloh II und aktuell 42 Punkten im gesicherten Mittelfeld angekommen sein. Für Ahmsen zählt im Heimspiel nur ein Sieg, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Heepen dürfte angesichts der Tabellenkonstellation befreit aufspielen.







