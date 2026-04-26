Türkgücü Gütersloh bleibt an Top Drei dran

Kreis Gütersloh. In der Fußball-Bezirksliga 2 gelang dem FC Gütersloh II am Sonntag ein 8:3-Kantersieg, während Türkgücü Gütersloh mit 2:0 bei Kellerkind TuS Leopoldshöhe gewann. SW Sende, der SC Wiedenbrück II und der SV Spexard verloren allesamt ihre Partien.
SC Halle – SW Sende 6:2 (3:1). Der Tabellenzwölfte aus Halle ließ dem nun Tabellenachten aus Sende keine Chance. Kevin Obaro traf beim 0:3-Rückstand zum 1:3-Anschlusstreffer aus Sicht der Schwarz-Weißen, ehe die Gäste in Durchgang zwei drei weitere Gegentreffer kassierten. In der 87. Minute erzielte Toni Mayer den 2:6-Endstand aus Sicht von SW Sende.
FC Gütersloh II – SuK Canlar Bielefeld 8:3 (4:2). Nach einer äußerst abwechslungsreichen ersten Halbzeit hatte es 4:2 für den FC Gütersloh gestanden, am Ende verbuchte die Regionalliga-Reserve einen 8:3-Kantersieg. Moran Said Darwish, Petros Kriassios und Alexander Volke per Strafstoß brachten den FC Gütersloh II mit 3:0 in Führung, ehe nach zwei Gegentoren Julian Aistermann den Pausenstand herstellte.
Nach dem Seitenwechsel blieb der FCG II spielbestimmend. Michel Akay (61.) und Alexander Volke (65.) stellten auf 6:2, bevor per Strafstoß das dritte Tor für die Gäste fiel (73.). In der Schlussphase schraubten Jonathan Dalmis (79.) und Jannis Wagner (86.) mit dem dritten Strafstoß des Tages das Ergebnis in die Höhe.
SpVg. Heepen – SV Spexard 2:0 (1:0). In der Begegnung beim Tabellendritten aus dem Bielefelder Osten waren die Spexarder in der 21. Minute in Rückstand geraten, ehe die Heepener in der 69. Minute per Strafstoß und mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgten. Für die schon gerettete Mannschaft von Coach Marc Hunt war es die bereits dritte Niederlage in Serie. Schön aber für die „Spechte“: In den verbleibenden vier Partien treten die Spexarder noch gleich drei Mal an der heimischen Bruder-Konrad-Straße an.
VfR Wellensiek – SC Wiedenbrück II 5:3 (2:3). Gelingt dem SC Wiedenbrück II der Klassenerhalt in der Bezirksliga 2? Nach nur drei Punkten aus den vergangenen sieben Spielen (ein Sieg, sechs Niederlagen) sieht es nicht unbedingt danach aus, auch wenn der mit dem TuS Leopoldshöhe punktgleiche SCW noch über dem Strich steht. Beim VfR Wellensiek hatten die Emsstädter zur Pause nach Toren von Marlon Trienens sowie den Regionalliga-Spielern Akbar Tchadjobo und Mats Brune mit 3:2 geführt, ehe die Wellensieker in Abschnitt zwei die Begegnung drehen konnten. Drei Treffer (57., 84., 87.) brachten noch den Heimerfolg.
TuS Leopoldshöhe – Türkgücü Gütersloh 0:2 (0:1). Noch hat Türkgücü Gütersloh (jetzt 46 Punkte) die Top Drei der Liga um die SpVg. Heepen (47), Spvg. Steinhagen (50) und TuS Lipperreihe (52) nicht aus den Augen verloren. Beim Tabellenvorletzten TuS Leopoldshöhe gelang ein 2:0-Pflichtsieg, den Kemal Ökte mit seinem Tor kurz vor der Pause (44.) und Cerruti Siya mit seinem Treffer kurz nach der Pause (49.) sicherstellten.