Türkgücü Gütersloh bleibt an Top Drei dran In der Fußball-Bezirksliga 2 ist der SC Wiedenbrück II nach der 18. Niederlage weiterhin stark abstiegsgefährdet. Der FC Gütersloh II feiert einen Kantersieg. von Philipp Bülter · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Mats Brune, eigentlich Regionalliga-Fußballer des SC Wiedenbrück, trifft für die „Zweite“, doch die verliert ihre Partie. – Foto: Jens Dünhölter

Kreis Gütersloh. In der Fußball-Bezirksliga 2 gelang dem FC Gütersloh II am Sonntag ein 8:3-Kantersieg, während Türkgücü Gütersloh mit 2:0 bei Kellerkind TuS Leopoldshöhe gewann. SW Sende, der SC Wiedenbrück II und der SV Spexard verloren allesamt ihre Partien. SC Halle – SW Sende 6:2 (3:1). Der Tabellenzwölfte aus Halle ließ dem nun Tabellenachten aus Sende keine Chance. Kevin Obaro traf beim 0:3-Rückstand zum 1:3-Anschlusstreffer aus Sicht der Schwarz-Weißen, ehe die Gäste in Durchgang zwei drei weitere Gegentreffer kassierten. In der 87. Minute erzielte Toni Mayer den 2:6-Endstand aus Sicht von SW Sende.

FC Gütersloh II – SuK Canlar Bielefeld 8:3 (4:2). Nach einer äußerst abwechslungsreichen ersten Halbzeit hatte es 4:2 für den FC Gütersloh gestanden, am Ende verbuchte die Regionalliga-Reserve einen 8:3-Kantersieg. Moran Said Darwish, Petros Kriassios und Alexander Volke per Strafstoß brachten den FC Gütersloh II mit 3:0 in Führung, ehe nach zwei Gegentoren Julian Aistermann den Pausenstand herstellte. Nach dem Seitenwechsel blieb der FCG II spielbestimmend. Michel Akay (61.) und Alexander Volke (65.) stellten auf 6:2, bevor per Strafstoß das dritte Tor für die Gäste fiel (73.). In der Schlussphase schraubten Jonathan Dalmis (79.) und Jannis Wagner (86.) mit dem dritten Strafstoß des Tages das Ergebnis in die Höhe.