Spitzenreiter Türkgücü Gütersloh (in weiß) will auch beim SC Halle bestehen – Foto: Zobe

Türkgücü Gütersloh beim SC Halle: „Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel“ Türkgücü Gütersloh behauptet die Tabellenführung, doch die Konkurrenz ist dicht auf den Fersen. Im Tabellenkeller ist das Rennen um den Klassenerhalt noch lange nicht entschieden. Der 25. Spieltag könnte an beiden Enden der Tabelle für Vorentscheidungen sorgen. Verlinkte Inhalte BZL Westfalen St 2 TS Bielefeld SC Hicret Wellensiek Türkgücü Gütersloh + 12 weitere

Vorbericht Bezirksliga Westfalen Staffel 2 Spieltag 25: Während Türkgücü Gütersloh weiter vom direkten Aufstieg träumt, wittern Schloß Holte, Steinhagen und Lipperreihe ihre Chance auf die Wende. Auch am Tabellenende bleibt es brisant – gleich mehrere Teams kämpfen um den Ligaverbleib. Die acht Partien des 25. Spieltags versprechen Spannung, Tempo und richtungsweisende Duelle.

———————————————————————-



SC Halle 1919 – Türkgücü Gütersloh (Sonntag 15:00 Uhr)



Am Sonntag kommt es in Halle zum Duell zweier Teams mit grundverschiedenen Ausgangslagen: Während der SC Halle mit aktuell 32 Punkten ein solides Polster auf die Abstiegsränge hat und befreit aufspielen kann, geht es für Spitzenreiter Türkgücü Gütersloh um nicht weniger als die Verteidigung der Tabellenführung.



Bostanci, SC Halle: „Wir haben sie in der Hinrunde geschlagen“

Für Halles Spieler und sportlichen Leiter Gökay Bostanci ist die Rollenverteilung zwar klar – unterschätzen will man den Favoriten jedoch nicht: „Türkgücü ist einer der besten Teams, individuell und im Kollektiv. Aber wir haben es auch in der Hinrunde hinbekommen, gegen sie zu gewinnen.“ Der SC sieht die Partie als sportliche Herausforderung – nicht als Pflichtaufgabe. „Wir werden alles geben und gucken, dass wir mindestens einen Punkt in Halle behalten oder idealerweise die drei Punkte“, kündigt Bostanci an.



Mester, Türkgücü Gütersloh: „Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel“ Türkgücü-Trainer Boris Mester verweist unterdessen auf die Lehren aus dem Hinspiel, das trotz Überlegenheit mit 1:2 verloren ging: „Wir hatten Chancen für zwei Spiele, aber Halle war vorne sehr effektiv – das müssen wir jetzt im Rückspiel besser machen.“ Die Qualitäten des Gegners sind für ihn unbestritten: „Mit den Gecim-Brüdern und Tuncbilek haben sie Spieler, die ein Spiel auch alleine entscheiden können.“ Gleichzeitig betont Mester den Anspruch seiner Mannschaft: „Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel – und Endspiele wollen wir gewinnen.“

Es ist also alles angerichtet für ein intensives Duell: Während Halle den Favoriten einbremsen will, geht es für Türkgücü um nichts weniger als den nächsten Schritt Richtung Aufstieg.



So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SC Halle 1919 SC Halle Türkgücü Gütersloh Türkgücü Gütersloh 15:00 PUSH



————————————————————————



SC Hicret Bielefeld 1998 – SpVg Steinhagen (Sonntag 15:00 Uhr)



————————————————————————SC Hicret Bielefeld 1998 – SpVg Steinhagen (Sonntag 15:00 Uhr) Die Spvg Steinhagen muss am Sonntag beim SC Hicret Bielefeld unbedingt punkten, will man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht endgültig verlieren. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf Platz zwei – ein weiterer Ausrutscher könnte im engen Aufstiegsrennen schwer wiegen. Doch beim formstarken Gegner erwartet die Steinhagener alles andere als ein Selbstläufer.



Kreutzer, SpVg Steinhagen: „Der Ascheplatz hat spezielle Anforderungen“ „Wir sind am Gleisdreieck bei Hicret gefordert. Natürlich hat der große Ascheplatz spezielle Anforderungen an uns“, sagt Co-Trainer Tobias Kreutzer vor der Partie. Neben dem ungewohnten Untergrund plagen die Gäste auch personelle Sorgen: Fabi Romeira, Ben Siepmann und Erdem Yilmaz fallen definitiv aus. Kreutzer warnt vor dem Gegner: „Gerade in der Offensive sind sie stark besetzt und können mit bereits starken 40 Punkten frei aufspielen.“



Karahan, Hicret Bielefeld: „Vier der letzten fünf Spiele konnten wir gewinnen“



Der Gastgeber wiederum will die Gelegenheit nutzen, um in der Tabelle weiter zu klettern. „Mit einem Heimerfolg könnten wir 1–2 Plätze gutmachen und damit einen wichtigen Schritt nach vorne machen“, erklärt Hicret-Sportleiter Ubeyd Karahan. Der Optimismus kommt nicht von ungefähr: Vier der letzten fünf Partien hat Hicret gewonnen – und gerade zu Hause ist man schwer zu schlagen. Für Steinhagen wird es also auf eine disziplinierte und mutige Leistung ankommen – sonst droht der Rückstand auf die Aufstiegsplätze weiter zu wachsen.



So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SC Hicret Bielefeld 1998 SC Hicret Spvg Steinhagen Spvg Steinhagen 15:00 PUSH



————————————————————————



VfR Wellensiek 1951 – SV Werl-Aspe (Sonntag 27.04.25 15:00 Uhr)



Wellensiek musste sich zuletzt überraschend deutlich gegen Türk Sport geschlagen geben, bleibt mit solider Bilanz im gesicherten Mittelfeld. Werl-Aspe steht mit nur einem Sieg aus 24 Partien abgeschlagen am Tabellenende und hat kaum noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Für Wellensiek ist das Spiel eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung.







————————————————————————



Kastrioti Stukenbrock – FC Türk Sport Bielefeld 1976 (Sonntag 15:00 Uhr)



Stukenbrock steckt nach der klaren Niederlage bei Türkgücü weiter tief im Abstiegskampf fest. Türk Sport ist nach dem beeindruckenden 5:1 gegen Wellensiek weiterhin auf Kurs obere Tabellenhälfte und spielt eine starke Rückrunde. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel und wollen ihre Offensivpower erneut unter Beweis stellen. Für Stukenbrock wird es gegen das torgefährliche Team aus Bielefeld eine Frage der Defensive.





So., 27.04.2025, 15:00 Uhr Kastrioti Stukenbrock Kastrioti Stukenbrock FC Türk Sport Bielefeld 1976 TS Bielefeld 15:00 PUSH



————————————————————————



FC Gütersloh II – SuK Canlar Bielefeld 2010 (Sonntag 15:00 Uhr)



Gütersloh II feierte mit dem Auswärtssieg in Steinhagen einen Big Point im Aufstiegskampf und liegt punktgleich mit Lipperreihe auf Rang fünf. Canlar bezwang Halle knapp und rangiert mit 41 Punkten stabil im oberen Drittel der Tabelle. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen konstant gepunktet. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten – mit möglicherweise richtungsweisender Wirkung für Gütersloh.





So., 27.04.2025, 15:00 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh II SuK Canlar Bielefeld 2010 SuK Canlar 15:00 PUSH



————————————————————————



SV Schwarz-Weiß Sende – TuS Ahmsen (Sonntag 15:00 Uhr)



Sende setzte mit dem 4:0 bei Peckeloh II ein Lebenszeichen im Abstiegskampf, bleibt aber weiterhin gefährdet (zwei Punkte Rückstand auf Stukenbrock). Ahmsen hat fünf Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz, musste sich zuletzt knapp gegen Hicret geschlagen geben. In diesem Sechs-Punkte-Spiel könnte ein Sieg entscheidend für den Verbleib in der Liga sein. Beide Mannschaften stehen unter enormem Druck.







————————————————————————



SpVg. 1894 Heepen – SC Peckeloh II (Sonntag 15:00 Uhr)



Heepen blieb beim klaren 0:3 in Schloß Holte chancenlos, hat aber als Neunter weiterhin eine solide Saisonbilanz. Peckeloh II ist mit nur acht Punkten abgeschlagen Vorletzter und zeigte auch beim 0:4 gegen Sende keine Lebenszeichen. Die Favoritenrolle liegt klar bei Heepen, das mit einem Heimsieg seine Position festigen will. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung.







———————————————————————— ———————————————————————— TuS Lipperreihe – VfB Schloß Holte (Sonntag 15:00 Uhr)



Lipperreihe wahrte mit dem knappen Sieg in Werl-Aspe den Anschluss an die Spitzengruppe und liegt punktgleich mit dem FC Gütersloh II. Schloß Holte gewann überzeugend gegen Heepen und bleibt erster Verfolger des Tabellenführers. Das Duell verspricht ein echtes Spitzenspiel, in dem beide Mannschaften um den Anschluss an Türkgücü kämpfen. Die Tagesform wird hier wohl den Ausschlag geben.





So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TuS Lipperreihe Lipperreihe VfB Schloß Holte VfB Schloß Holte 15:00 PUSH



————————————————————————