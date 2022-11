Türkgücü gegen FC Bayern II: Chaos! Polizei setzt Pfefferspray ein - Spiel abgebrochen Gäste-Fans sorgen für Eklat

Vorbericht: Türkgücü München gegen FC Bayern München II

München - Türkgücü München empfängt zum Stadtduell die 2. Mannschaft des FC Bayern München. Nach dem Sieg gegen Wacker Burghausen am vergangenen Wochenende will der Drittliga-Absteiger die nächsten Zähler holen. „Der Sieg gegen Burghausen war sehr wichtig, das war ein guter Anfang in Heimstetten. So wollen wir jetzt gegen die Bayern weitermachen“, sagt Roman Plesche, sportlicher Leiter von Türkgücü zum kommenden Spiel. „Der FCB kommt mit neuem Trainer, das ist für die Spieler immer eine Zusatzmotivation, die werden richtig Gas geben. Trotzdem: Wenn wir eine gute Leistung abrufen können, ist für uns sicher was drin.“

Die Hausherren, die in der Heimtabelle auf dem letzten Platz stehen, müssen auf einige Akteure verzichten. So fällt neben den Langzeitverletzten Fabio Meikis (Syndesmoseband), Kaan Aygün und Kazuki Date (beide Kreuzbandriss) auch noch Kapitän Marco Holz aufgrund seiner fünften Gelben Karte aus.