Türkgücü Eibensbach: Kritischer Blick auf abgelaufene Saison

Unzufriedenheit auf ganzer Linie

Die Saison 2024/2025 war aus Sicht von Türkgücü Eibensbach eine Enttäuschung. Mit 27 Punkten belegte die Mannschaft am Ende nur den neunten Tabellenplatz in der Kreisliga B1 Franken. Für Teammanager Orhan Demirel ist klar: „Gar nicht“ zufrieden sei man mit dem Verlauf der Spielzeit. Eine Analyse der Gründe bleibt er zwar schuldig, aber die Deutlichkeit des Statements lässt keinen Interpretationsspielraum offen.

Keine Highlights in der Vorbereitung

Auch mit Blick auf die anstehende Vorbereitung zur neuen Saison 2025/2026 hält sich die Begeisterung bei Demirel in Grenzen. Auf die Frage nach möglichen Höhepunkten in der Sommervorbereitung antwortet er kurz und ernüchternd: „Keine“.

Kein Spieler im Fokus

Während viele Vereine im Amateurfußball ihre Entwicklung durch individuelle Leistungssteigerungen einzelner Akteure betonen, verzichtet Demirel bewusst auf persönliche Lobhudelei. Auf die Frage, ob es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler gebe, den er gezielt hervorheben würde, sagt er knapp: „Nein“. Das spricht für eine sehr homogene Mannschaftsleistung.

Klare Zielsetzung: Oberes Drittel

Trotz aller Enttäuschung über die abgelaufene Runde gibt es bei Türkgücü Eibensbach dennoch eine klare Marschroute für die kommende Saison. „Oberes Tabellendrittel“, nennt Demirel das angestrebte Ziel. Ein Platz unter den besten vier Teams wäre nach der ernüchternden Vorsaison ein deutliches Signal. Ob und wie dieses Ziel erreicht werden kann, hängt allerdings auch von den kommenden personellen Entscheidungen ab.

Veränderungen im Kader

Die personellen Weichen für die neue Spielzeit werden aktuell gestellt. Demirel bestätigt: „Ja, einige“, auf die Frage nach Veränderungen im Team. Details zu den Zu- oder Abgängen nennt er nicht, doch die Aussage lässt vermuten, dass es innerhalb des Kaders zu mehreren Umstellungen kommen wird. Ob diese quantitativ oder qualitativ entscheidend sind, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen. In der Einschätzung der Ligakonkurrenz ist sich Demirel sicher: „TSV Botenheim 2“ sei der Favorit auf den Meistertitel in der kommenden Spielzeit.

Plädoyer für die Relegation

Bei der Frage nach dem Modus um den Aufstieg bezieht Demirel deutlich Stellung. „Ja, sollte man beibehalten“, sagt er mit Blick auf die Relegationsspiele. Für ihn sei es „fairer“, wenn auch der Tabellenzweite die Möglichkeit bekomme, in die höhere Liga aufzusteigen. Damit positioniert sich der Teammanager klar für ein offenes und chancengleiches Wettbewerbsformat.