Türkgücü Düsseldorf findet neuen Trainer

Die Kreisliga A Düsseldorf hat ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Türkgücü Ratingen hat rund zwei Wochen nach der Trennung von Engin Kum einen neuen Trainer präsentiert. Ab sofort leitet Thorsten Ridder die Übungseinheiten der Ratinger. Gleich zu Beginn wartet mit Schwarz-Weiß Düsseldorf eine echte Herausforderung auf den 56-Jährigen. Spitzenreiter SC Unterbach trifft zudem auf das Schlusslicht vom SC West, die Sportfreunde Gerresheim sind beim ASV Tiefenbroich im Einsatz. Diese Begegnungen stehen am 11. Spieltag außerdem an.
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TuS Gerresheim
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
So., 02.11.25 12:45 Uhr FC Büderich II - ASV Tiefenbroich
So., 02.11.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - VfL Benrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 02.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - SC Unterbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - AC Italia Hilden
So., 02.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - Rot-Weiß Lintorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - TSV Urdenbach
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SV Wersten 04
So., 09.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Büderich II
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DSC 99 Düsseldorf II
So., 09.11.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - KSC Tesla 07
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim