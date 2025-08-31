 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Dillenburgs Aziz Kulle (Mitte) und Ambachs Lukas Michel (r.) im Kampf um den Ball, beobachtet von Ben Joel Lüdtke (l.). © Jonathan Ortmann
Dillenburgs Aziz Kulle (Mitte) und Ambachs Lukas Michel (r.) im Kampf um den Ball, beobachtet von Ben Joel Lüdtke (l.). © Jonathan Ortmann

Türkgücü Dillenburg steht nun auf Platz eins

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga dominierte der SSV Türkgücü Dillenburg das Spitzenspiel gegen die SG Ambach und setzte sich erstmals an die Tabellenspitze. Erster Verfolger ist Oberscheld +++

Verlinkte Inhalte

KLB Dillenburg
Oberscheld
SSV Donsbach
Langenaubach
SG Mittenaar II

Dillenburg. Nach dem fünften Spieltag in der Fußball-B-Liga Dillenburg steht die Mannschaft vorn, die am Ende der Saison viele als Direktaufsteiger erwarten: Der SSV Türkgücü Dillenburg übernahm dank eines 7:1-Heimsiegs über den bisherigen Spitzenreiter SG Ambach die Tabellenführung. Für den SV Oberscheld setzten sich die Wochen hoher Siege fort: Diesmal hieß es für den neuen Tabellenzweiten 9:1 gegen den FC Flammersbach. Noch ohne Punktgewinn stehen der SSV Wissenbach, der SSV Haigerseelbach und der FC Flammersbach da.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 031.8.2025, 22:10 Uhr
RedaktionAutor