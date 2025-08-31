Türkgücü Dillenburg steht nun auf Platz eins

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga dominierte der SSV Türkgücü Dillenburg das Spitzenspiel gegen die SG Ambach und setzte sich erstmals an die Tabellenspitze. Erster Verfolger ist Oberscheld +++
Dillenburg. Nach dem fünften Spieltag in der Fußball-B-Liga Dillenburg steht die Mannschaft vorn, die am Ende der Saison viele als Direktaufsteiger erwarten: Der SSV Türkgücü Dillenburg übernahm dank eines 7:1-Heimsiegs über den bisherigen Spitzenreiter SG Ambach die Tabellenführung. Für den SV Oberscheld setzten sich die Wochen hoher Siege fort: Diesmal hieß es für den neuen Tabellenzweiten 9:1 gegen den FC Flammersbach. Noch ohne Punktgewinn stehen der SSV Wissenbach, der SSV Haigerseelbach und der FC Flammersbach da.