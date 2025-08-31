Türkgücü Dillenburg steht nun auf Platz eins

Dillenburg. Nach dem fünften Spieltag in der Fußball-B-Liga Dillenburg steht die Mannschaft vorn, die am Ende der Saison viele als Direktaufsteiger erwarten: Der SSV Türkgücü Dillenburg übernahm dank eines 7:1-Heimsiegs über den bisherigen Spitzenreiter SG Ambach die Tabellenführung. Für den SV Oberscheld setzten sich die Wochen hoher Siege fort: Diesmal hieß es für den neuen Tabellenzweiten 9:1 gegen den FC Flammersbach. Noch ohne Punktgewinn stehen der SSV Wissenbach, der SSV Haigerseelbach und der FC Flammersbach da.