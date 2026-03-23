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Ligabericht
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Türkgücü Dillenburg schwächelt nicht
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg trübt bei Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg nur eine Rote Karte gegen den Keeper die Freude über den Spitzenspiel-Sieg gegen den FSV Manderbach +++
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg ist Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg bald nicht mehr einzuholen. Beim 7:3 über den bisherigen Tabellendritten FSV Manderbach schwächelte der Aufstiegsfavorit abermals nicht, verlor allerdings seinen Keeper Selim Seyhan per Roter Karte.