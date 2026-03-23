Türkgücü Dillenburg schwächelt nicht Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg trübt bei Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg nur eine Rote Karte gegen den Keeper die Freude über den Spitzenspiel-Sieg gegen den FSV Manderbach +++ von Redaktion · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

Höchste Gefahr für das Türkgücü-Tor: Keeper Selim Seyhan (l.) hat die Linie verlassen, der Manderbacher Elias Jungwirth (Mitte) ist in Ballbesitz, kontrolliert die Kugel aber nicht. Und dann gibt es ja noch Muhammed Demirdöven (r.). © Henrik Schneider

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg ist Spitzenreiter Türkgücü Dillenburg bald nicht mehr einzuholen. Beim 7:3 über den bisherigen Tabellendritten FSV Manderbach schwächelte der Aufstiegsfavorit abermals nicht, verlor allerdings seinen Keeper Selim Seyhan per Roter Karte.