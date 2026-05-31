 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

Türkgücü Dillenburg II besiegt den SV Uckersdorf

Teaser RELEGATION KLB DILLENBURG: +++ Traumstart für Türkgücü Dillenburg II in die Relegation, während der SV Uckersdorf in der Schlussphase einen wichtigen Spieler verliert +++

von Redaktion · Heute, 20:56 Uhr · 0 Leser
In der Relegationsrunde um einen Platz in der B-Liga steht das erste Resultat fest. © Lorenz Pietzsch
In der Relegationsrunde um einen Platz in der B-Liga steht das erste Resultat fest. © Lorenz Pietzsch

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Uckersdorf
Türkgücü II

Dillenburg. In der Relegationsrunde um einen Platz in der Fußball-B-Liga Dillenburg hat Türkgücü Dillenburg II das Duell der beiden C-Ligisten gegen den SV Uckersdorf mit 6:2 (2:1) gewonnen. Die Mannschaft ist somit optimal aus dem ersten von drei Spieltagen gekommen. Uckersdorf wiederum verlor in der Schlussphase seinen Keeper Moritz Boller per Roter Karte - ein Nachteil vor dem Heimspiel gegen den B-Ligisten SSV Wissenbach (Fr., 19 Uhr).

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