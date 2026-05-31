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Relegation
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Türkgücü Dillenburg II besiegt den SV Uckersdorf
Teaser RELEGATION KLB DILLENBURG: +++ Traumstart für Türkgücü Dillenburg II in die Relegation, während der SV Uckersdorf in der Schlussphase einen wichtigen Spieler verliert +++
Dillenburg. In der Relegationsrunde um einen Platz in der Fußball-B-Liga Dillenburg hat Türkgücü Dillenburg II das Duell der beiden C-Ligisten gegen den SV Uckersdorf mit 6:2 (2:1) gewonnen. Die Mannschaft ist somit optimal aus dem ersten von drei Spieltagen gekommen. Uckersdorf wiederum verlor in der Schlussphase seinen Keeper Moritz Boller per Roter Karte - ein Nachteil vor dem Heimspiel gegen den B-Ligisten SSV Wissenbach (Fr., 19 Uhr).