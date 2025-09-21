Türkgücü Dillenburg bleibt der Boss

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der SSV Türkgücü Dillenburg seine nächste Herausforderung gemeistert. Der Spitzenreiter gewann das Duell der bisher offensivsten beiden Mannschaften gegen den SV Oberscheld klar mit 5:1. Nachdem sich die Verfolger SG Ambach und SSV Langenaubach 2:2 getrennt hatten, ist nun der SSV Dillenburg neuer Tabellenzweiter. Für den SSV Haigerseelbach ging eine lange Zeit des Wartens zu Ende: Der 6:0-Erfolg über den TuSpo Beilstein II brachte die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit ein.