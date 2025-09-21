Türkgücü Dillenburg bleibt der Boss

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat der SSV Türkgücü Dillenburg seine nächste Herausforderung gemeistert. Der Spitzenreiter gewann das Duell der bisher offensivsten beiden Mannschaften gegen den SV Oberscheld klar mit 5:1. Nachdem sich die Verfolger SG Ambach und SSV Langenaubach 2:2 getrennt hatten, ist nun der SSV Dillenburg neuer Tabellenzweiter. Für den SSV Haigerseelbach ging eine lange Zeit des Wartens zu Ende: Der 6:0-Erfolg über den TuSpo Beilstein II brachte die ersten drei Punkte in dieser Spielzeit ein.