Türkgücü begeistert im B-Liga-Spitzenspiel die Massen

Dillenburg. Trotz zweier 2:2-Ausrutscher: In der Fußball-B-Liga Dillenburg führt in dieser Saison kein Weg am SSV Türkgücü Dillenburg vorbei. Der Tabellenführer gewann das Spitzenspiel gegen den bisherigen Zweiten SSV Dillenburg mit 7:2. Schätzungsweise 300 bis 400 Zuschauer verfolgten das Derby. Neuer Tabellenzweiter ist nun der SSV Langenaubach.