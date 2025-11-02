 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Hatz nach dem Ball: Kazim Turp (l.) von Türkgücü Dillenburg und Ali Furkan Karatas vom SSV Dillenburg. © Lars Hinter
Türkgücü begeistert im B-Liga-Spitzenspiel die Massen

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga führt in dieser Saison kein Weg am SSV Türkgücü Dillenburg vorbei. Der Spitzenreiter besiegte vor rund 400 Zuschauern auch den SSV Dillenburg +++

Dillenburg. Trotz zweier 2:2-Ausrutscher: In der Fußball-B-Liga Dillenburg führt in dieser Saison kein Weg am SSV Türkgücü Dillenburg vorbei. Der Tabellenführer gewann das Spitzenspiel gegen den bisherigen Zweiten SSV Dillenburg mit 7:2. Schätzungsweise 300 bis 400 Zuschauer verfolgten das Derby. Neuer Tabellenzweiter ist nun der SSV Langenaubach.

